Giavazzi Draghi

DAGONEWS

Mercoledì scorso a Palazzo Chigi si sono discussi i criteri sul cambio dei vertici di Italgas, Snam e Fincantieri in una riunione presieduta dal consigliere economico di Draghi, Francesco Giavazzi, con il capo di gabinetto Antonio Funiciello, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e il direttore generale del Mef Alessandro Rivera; assente l’Ad di CDP Dario Scannapieco, impegnato a Milano.

paolo gallo

Se in Italgas, la riconferma di Paolo Gallo è certa, in Snam è tutto in ballo, in quanto l’attuale Ad Marco Alverà si è chiamato fuori perché ha in mente altri progetti per il suo futuro.

In pole per prendere il suo posto, brilla Alessandra Pasini, attuale Cfo di Snam; a seguire Massimiliano Bianco, ex Iren, e poi due dirigenti dell’Eni, Cristian Signorotto e Claudio Granata.

marco alvera'

Più complesso il cambio dei vertici di Fincantieri, società che fa parte, con Leonardo ed Elettronica, del sistema della Difesa.

alessandra pasini

Con una guerra in atto, Draghi ha avocato a sé la decisione se confermare o meno il duplex Massolo-Bono: ne vuole discutere con il presidente del Consiglio Supremo della Difesa e capo delle Forze Armate, Sergio Mattarella.

mario draghi sergio mattarella GIAMPIERO MASSOLO marco alvera' 1 Giuseppe Bono Giuseppe Bono Giuseppe Bono Giuseppe Bono giampiero massolo foto di bacco Marco Alverà

antonio funiciello ANTONIO FUNICIELLO