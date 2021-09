NOMINE A 5 STELLE! NON DITE A MARIONE DRAGHI CHE IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE MARCELLO MINENNA E' ANDATO IN PELLEGRINAGGIO A CASA DI BEPPE GRILLO A GENOVA PER PRESENTARGLI IL "LIBRO BLU" DELL'AGENZIA...

Da "Liberoquotidiano.it"

marcello minenna

Un incontro che ha fatto parecchio discutere quello tra Beppe Grillo e Marcello Minenna. Il direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha fatto visita al fondatore del Movimento 5 Stelle per "presentare - come si legge sulla pagina Facebook dell'Agenzia - il Libro blu 2020".

E ancora: "Nel colloquio è stato approfondito in particolare il ruolo di ADM sui temi della salvaguardia ambientale. L’Agenzia infatti, come emerge dal report annuale, quotidianamente vigila sulle esportazioni fraudolente di rifiuti verso il continente africano, sulla tutela all'importazione di specie animali e vegetali protette (Cites), sul corretto smaltimento di pannelli fotovoltaici e RaEE e sulla corretta commercializzazione di carburanti non adulterati".

BEPPE GRILLO CON IL CASCO DA ASTRONAUTA

Nel faccia a faccia - è quanto scritto nel post - "Minenna e Grillo hanno poi analizzato la funzione strategica dell'Agenzia nell'ambito della transizione ecologica attraverso i processi avviati di digitalizzazione interna e riguardo alle specifiche competenze in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili". Eppure l'incontro ha destato parecchio clamore. In molti si chiedono la motivazione dietro il colloquio di Minenna con Grillo, che in teoria da tempo con la politica non vuole avere nulla a che fare.

DANIELE FRANCO E MARIO DRAGHI

"Favori e scambi di poltrone - commenta un utente - adesso si spiega perché Minenna cerca di agevolare le lobby del tabacco a discapito dei piccoli produttori di sigarette elettroniche". Un altro gli fa eco: "Vorrei capire il senso di incontrare Grillo bhooo", "Ma precisamente Grillo quale autorità rappresenta?". Insomma sono in tanti a puntare il dito e diffondere sospetti.