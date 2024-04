15 apr 2024 15:39

NON BASTANO I FUOCHI D’ARTIFICIO IRANIANI PER SALVARE NETANYAHU – IL PREMIER ISRAELIANO SPERAVA CHE L’ATTACCO DI TEHERAN DIVENTASSE UNA ASSICURAZIONE SULLA VITA, MA L’OPPOSIZIONE NON SI È FATTA INFINOCCHIARE – YAIR LAPID LANCIA UN APPELLO A BENNY GANTZ, EX CAPO DI STATO MAGGIORE ENTRATO NEL GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE: “CI AIUTI A FAR CADERE NETANYAHU. POTREBBE ESSERE LUI IL PRIMO MINISTRO…”