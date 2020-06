NON DITE A DI BATTISTA CHE NEI GIORNI SCORSI GRILLO ERA SUL PUNTO DI SCRIVERE UN POST PER CALDEGGIARE L'ALLEANZA CON IL PD IN LIGURIA – NEL M5S E’ SCOPPIATA LA GUERRA: “BEPPE ORMAI PARLA SOLO CON DI MAIO E FICO, DIBBA DEVE FARSENE UNA RAGIONE” - CONTE POTREBBE USCIRE INDENNE DAL REGOLAMENTO DEI CONTI PENTASTELLATO E SALVARE IL GOVERNO CON ‘SCAMBIO’: ECCO QUALE

Marco Antonellis per affariitaliani.it

Il fattore "C" salverà Guseppe Conte? Tra i vertici pentastellati, ancora scossi dall'improvviso scatenarsi della guerra tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo ("Beppe ormai parla solo con Di Maio e Fico, Dibba deve farsene una ragione") e dai soliti sondaggi domenicali (non manca chi reputa esagerati i risultati usciti negli ultimi giorni, giudicati fin troppo teneri con "Giuseppi" e "strumentalizzati per tirare la volata a uno che nel paese reale otterrebbe al massimo il 2%")

è giunta notizia di come Palazzo Chigi vorrebbe salvare "capra e cavoli" e quindi, il governo ora che si sta arrivando al "redde rationem" con l'Europa e c'è la necessità di far digerire il "Mes" ai grillini.

L'ipotesi che sta prendo piede in queste ore approfittando della vicinanza temporale dei due dossier è quella di uno "scambio" con la questione legata alla concessione Autostrade: dare spazio ai duri e puri su Aspi in cambio della luce verde sul Mes. Restano comunque molte incognite sul "si" dell'Italia al Meccanismo di stabilità: "Se lo facessimo solo noi insieme a Spagna e Portogallo avremmo certificato il fallimento di tutta la nostra azione di governo" spiegano fonti diplomatiche.

Insomma, sarebbe la certificazione che l'Italia in Europa vuole giocare in serie B e si rischierebbero anche pesanti conseguenze sui conti pubblici come l'aumento della spesa per gli interessi.

Di giorni per decidere ne restano pochi: ci sarà un prossimo Consiglio europeo il 19 giugno mentre quello decisivo dovrebbe essere il 9 luglio. In quel caso l'Italia spera di poter vedere almeno una bozza ufficiosa sui numeri del Recovery Fund. Perchè subito dopo andrà presa una decisione definitiva sul Mes. E il fattore "C" (lo scambio con il dossier Autostrade) potrebbe non bastare più.

PS, non dite a Dibba che nei giorni scorsi Grillo era stato quasi sul punto di scrivere un post per caldeggiare l'alleanza con il Pd in Liguria....

