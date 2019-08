NON DITE A BERLUSCONI CHE C'È UNA FILA DI FORZISTI PRONTI A PASSARE CON FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI: “CI SONO TANTE PERSONE CHE DI FRONTE A UNA POSIZIONE NON PIÙ CHIARA DI FORZA ITALIA, GUARDANO A NOI CON INTERESSE - MI SEMBRA CHE NEL LANCIO DI QUESTA ‘ALTRA ITALIA’ BERLUSCONI SI SIA PIÙ CONCENTRATO NEL DISTINGUERSI DALLA DESTRA CHE DALLA SINISTRA...” - VIDEO! I LEGHISTI CHIEDONO A SALVINI DI ALLEARSI CON LA MELONI...

Estratto dell’articolo di Antonio Rapisarda per “Libero quotidiano”

[…] Salvini minaccia "penultimatum" ma intanto le finestre del voto si chiudono.

«Il problema è che ora stiamo entrando in una fase nella quale, in caso di crisi di governo, sul ritorno al voto c' è chi inizia a dire che "c' è la legge di Bilancio", "c' è la manovra", ragion per cui si rischia che ogni giorno che passa si avvicini il gioco di Palazzo. Ecco, io avrei colto francamente la grande occasione che ci è stata data all' indomani del 26 maggio: con una maggioranza chiara che gli italiani avevano disegnato e tutto il tempo per tornare al voto». […]

FdI e la Lega, insieme, stanno almeno al 46%. Verrebbe su un governo sovranista senza i «no» grillini per fare una manovra come si deve. Che aspetta Matteo?

«(Ride) E chiedetelo a lui! Non lo so. Io non avrei aspettato».

Tra il dire e il fare, si dice, c'è di mezzo Mattarella.

«Anche il capo dello Stato in caso di crisi dovrebbe tenere in debito conto che c' è un governo forte che può uscire dalle urne. Non è che i giochi di Palazzo possono non tenere conto di nulla...Quali sono gli scenari possibili? Un governo 5 Stelle-Pd? Un governo che mette insieme tutti quelli che hanno perso le elezioni? Oppure un patto del Nazareno allargato ai grillini come è accaduto nel sostegno alla Von der Leyen...?».

Ci risulta una lunga fila di azzurri alle porte di Fratelli d'Italia.

«Ci sono tante persone di buona volontà che di fronte a una posizione non più molto chiara di Forza Italia riconoscono in noi un' identità sicuramente molto più definita, molto più chiara, e una credibilità guadagnata sul campo. Per cui sicuramente molti guardano a noi con interesse. E non solo nel campo di Forza Italia ma in tutto il centrodestra».

Forza Italia, dice lei, ha un problema di posizionamento. A quanto pare Berlusconi l'ha risolto con Altra Italia: al centro.

«Sono rimasta un po' incuriosita perché mi sembra che nel lancio di questa Altra Italia Berlusconi si sia più concentrato nel distinguersi dalla destra, quando noi gli chiedevamo di distinguersi di più dalla sinistra...».

Giovanni Toti deve decidere che cosa fare adesso. Lei consigli non ne dà. Le vostre porte, però, si chiudono a settembre...

«Noi decidiamo con chi ci sta come procedere. Perché voglio che tutti abbiano pieno diritto di cittadinanza in FdI; ma siccome settembre è il momento in cui dobbiamo lanciare la volata finale, ad Atreju, è quello il momento in cui si dovrà decidere». […]