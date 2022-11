9 nov 2022 11:49

NON DITE A BETTINI CHE NEL LAZIO NON C'E' UN CAMPO LARGO MA UN CAMPOSANTO - ZINGARETTI: “CONTE HA ROTTO L'ALLEANZA DI CENTROSINISTRA CHE GOVERNA IL LAZIO, SENZA MOTIVO, PERCHÉ LA REGIONE NON HA MAI AUTORIZZATO E MAI AUTORIZZERÀ NESSUN INCENERITORE” – E OGGI L’ASSESSORE ALLA SANITA’ D’AMATO, IN CORSA PER LA GUIDA DELLA REGIONE LAZIO (CON L’APPOGGIO DI RENZI E CALENDA) - “L’ASSENZA DELLE COLLEGHE M5S AL RAPPORTO DI FINE MANDATO DI ZINGARETTI SEGNA UNA ROTTURA DEFINITIVA”