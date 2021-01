NON ERRIGO DRITTO - UNO DEGLI ARRESTATI NELL'OPERAZIONE ANTI 'NDRANGHETA CHE HA VISTO LORENZO CESA INDAGATO È NATALE ERRIGO, CHE RISULTA ESSERE NOMINATO NELLA STUTTURA DEL COMMISSARIO DOMENICO ARCURI - L'ACCUSA È DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO NELLA CAMPAGNA DEL 2018 DI FRANCO TALARICO, EX UDC - INVITALIA SI AFFRETTA A SOSPENDERE IL SUO DIPENDENTE E...

SOLO UNA COINCIDENZA - LORENZO CESA RIFIUTA DI ARRUOLARSI COME "RESPONSABILE" E - ZAC! - GLI VIENE PERQUISITA LA CASA

1 - 'NDRANGHETA: ARRESTATO COMPONENTE TEAM COMMISSARIO ANTI COVID

(ANSA) Uno degli arrestati nell'operazione "Basso profilo", Natale Errigo, risulta essere stato nominato nella struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e fa parte del team per la gestione della distribuzione dei prodotti (mascherine, dispositivi per la sicurezza individuale, il vaccino anti Covid) nonché il contatto con i fornitori e con le strutture destinatarie.

Errigo, che è stato portato in carcere, è accusato di scambio elettorale politico-mafioso in relazione alla campagna elettorale per le politiche del 2018 di Franco Talarico, all'epoca segretario regionale dell'Udc.

L'uomo, imparentato con esponenti della cosca De Stefano-Tegano del quartiere Archi di Reggio Calabria, consulente aziendale e referente di imprese che intendeva favorire, per l'accusa, insieme ad altri soggetti legati alle cosche, avrebbe stipulato un "patto di scambio" con Talarico. In cambio Errigo avrebbe chiesto entrature nel settore degli appalti.

2 - 'NDRANGHETA: INVITALIA, SOSPESO DIPENDENTE ARRESTATO

(ANSA) Errigo è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Lo rende noto la società Invitalia sottolineando che Errigo ha una qualifica di impiegato di 3/o livello e che negli ultimi mesi è stato tra i dipendenti che hanno supportato la struttura del Commissario per l'emergenza Covid.

Invitalia ha inoltre "messo a disposizione le informazioni e la documentazione richiesta e sta approfondendo l'eventuale esistenza di altro materiale utile alle indagini, nell'imprescindibile spirito di assoluta e totale collaborazione".

Gli atti sono stati messi a disposizione dopo la richiesta della procura per la ricerca e l'esibizione di documentazione attinente all'indagine. In merito al ruolo di Errigo, dice ancora Invitalia, è già stata "avviata un'attività di audit interno, i cui risultati saranno messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria".

Inoltre, conclude la società guidata da Arcuri, "è stato già verificato e comunicato agli inquirenti che non sussiste alcuna relazione né alcun rapporto economico o contrattuale tra le altre persone fisiche e le persone giuridiche oggetto delle indagini e la Struttura del Commissario all'emergenza".

