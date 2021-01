19 gen 2021 08:28

NON ESISTE LA FIDUCIA GRATIS - I RESPONSABILI ORA DETTANO LE CONDIZIONI A CONTE: "DEVE CAMBIARE LA SQUADRA DI GOVERNO" - MOLTI EX GRILLINI CHIEDONO POSTI IN CAMBIO: MESSI IN CONTO UN MINISTERO PER IL GRUPPO DI TABACCI, UNO PER L'UDC, FORSE ANCHE UNO AL MAIE - PER CONVINCERE ALCUNI SENATORI EX M5S DEL GRUPPO MISTO ANCORA INDECISI, GIRA VOCE CHE CONTE ABBIA PROMESSO UNA CANDIDATURA NELLA SUA LISTA, ALLE PROSSIME ELEZIONI - E I GRILLINI ROSICANO: "NOI CON IL LIMITE DEI DUE MANDATI DOVREMO ABBANDONARE LA POLITICA E QUESTI, CHE AVEVAMO CACCIATO, TORNERANNO IN PARLAMENTO?"