PER NON FINIRE A GAMBE ALL’ARIA GLI STATI UNITI CONTINUANO A INDEBITARSI – JOE BIDEN E LO SPEAKER REPUBBLICANO DELLA CAMERA KEVIN MCARTHY HANNO ANNUNCIATO DI AVER RAGGIUNTO UN ACCORDO BIPARTISAN PER SOSPENDERE IL LIMITE MASSIMO ALL’INDEBITAMENTO DEL GOVERNO SCACCIANDO L’INCUBO DEL DEFAULT PER L’AMERICA – IL TETTO ERA FISSATO A 31.400 MILIARDI DI DOLLARI ED ERA STATO QUASI RAGGIUNTO - SE ENTRO IL 5 GIUGNO NON SI FOSSE TROVATA UNA SOLUZIONE GLI STATI UNITI (E BUONA PARTE DELL’OCCIDENTE) AVREBBERO RISCHIATO GROSSO...