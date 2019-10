NON È FRANCESCA, È UNA PANTERA NERA - LA FIDANZATA DI SALVINI SU INSTAGRAM FASCIATA CON UN ABITO DI PELLE, IN MODALITÀ DOMINATRIX: VUOLE DARE UN'IMMAGINE DIVERSA DA QUELLA DELLA DONNA DEL CAPO UN PO' TIMIDA E SEMPRE UN PASSO INDIETRO?

Massimo Murianni per Novella 2000

francesca verdini

Eccola, la Francesca! Con l’articolo, come si usa a Milano, e come probabilmente avrà esclamato il suo Matteo Salvini vedendo queste foto. Eccola, la Francesca, quella che finora si è nascosta dietro occhi bassi, poco trucco e vestiti a modino, se non jeans e t-shirt. Eccola su Instagram, fasciata in un abito a sirena, aderente nei punti giusti, in posa, donna seducente che sa come sedurre. Una risposta indiretta (involontaria?) a chi l’ha sempre vista muoversi un passo indietro al suo uomo.

Magari arrivando agli eventi anche tenendosi per mano, come quando ha fatto la sua prima apparizione ufficiale da Miss Salvini (a una premiere cinematografica a Roma), ma sempre un po’ defilata. L’espressione intelligente non sfuggiva ai più attenti, ma gli occhi erano per lo più puntati sul pavimento, per evitare di incrociare gli sguardi indagatori e giudicatori, forse.

E le movenze del corpo raccontavano di una ragazza timida, forse un po’ a disagio sotto i riflettori della politica. Luci che possono illuminare, ma anche abbagliare se non sai affrontarle (e qui Salvini è maestro). Quindi, per Francesca meglio aggrapparsi al braccio del suo Matteo, rimanere un passo indietro, accompagnarlo se è il caso a eventi pubblici, ma senza mai prendere la ribalta, senza mai esporsi. E pare di sentirle quelle voci che sussurrano a mezzo tono alle spalle: «Ma la Verdini, quella che sta col Salvini, pare una ragazzina, così spaurita, un cerbiatto catturato dal cacciatore...».

matteo salvini con francesca verdini a pinzolo 1

E allora tié alle voci. Parlate alle spalle? «Guardatele ora queste spalle», gridano le foto pubblicate da Francesca su Instagram. «Avete altro da aggiungere?». La Verdini non dice niente di tutto questo. Non c’è bisogno. L’abito aderente, il tessuto effetto pelle nera, un po’ Matrix, un po’ Jessica Rabbit, dicono già molto da soli. La posa aggiunge il resto. La voglia di condividere il tutto su Instagram e su Novella 2000 toglie ogni dubbio. Eccola, la Francesca!

francesca verdini matteo salvini con francesca verdini a pinzolo 6 matteo salvini con francesca verdini alla festa della lega di conselve 2 matteo salvini con francesca verdini alla festa della lega di conselve 1 matteo salvini e francesca verdini al compleanno della regina elisabetta a villa wolkonsky 1 matteo salvini francesca verdini festival di spoleto FRANCESCA VERDINI FRANCESCA VERDINI matteo salvini con francesca verdini a pinzolo 2

matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 17 MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (16) matteo salvini francesca verdini 7 Salvini con Francesca Verdini e Pereira matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (17) francesca verdini francesca verdini francesca verdini denis e francesca verdini foto barillari denis e francesca verdini foto barillari matteo salvini francesca verdini 9