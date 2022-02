21 feb 2022 11:15

NON C’È CAMPO PER IL MOVIMENTO 5 STELLE - PEONES E MILITANTI GRILLINI SONO MOLTO PREOCCUPATI DALLA (NON) STRATEGIA DI CONTE: “IL LOGO È LOGORO DOPO LE ULTIME VICENDE GIUDIZIARIE E RISCHIAMO L’ESTINZIONE” - LA MOSSA DI CALENDA E IL SILENZIO DI LETTA SCATENANO IL TERRORE, PER LE AMMINISTRATIVE MA ANCHE PER LE POLITICHE DEL 2023: “SENZA IL PD CI RITROVEREMMO ALL’OPPOSIZIONE CON IL 10% E NON PIÙ DI 50 DEPUTATI E SENATORI”