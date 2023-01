19 gen 2023 13:50

NON E’ CHE GIORGETTI VUOL NOMINARE A CAPO DEL PERSONALE DEL MEF UNA DIRIGENTE IN CAUSA CON IL MINISTERO, A CUI HA CHIESTO ANCHE 87 MILA EURO DI DANNI PER UNA MANCATA NOMINA? - SI TRATTA DI VALENTINA GEMIGNANI, EX DIRIGENTE DI LAZIODISU E FEDELISSIMA DI ROBERTO GAROFOLI - GEMIGNANI È ARRIVATA AL MEF AI TEMPI DEL MINISTRO PADOAN (CON GAROFOLI CAPO DI GABINETTO) E HA FATTO UNA RAPIDA CARRIERA, DIVENTANDO DIRETTORE GENERALE DEL GABINETTO MA POI CON DANIELE FRANCO…