NON C’È TREGUA OLIMPICA PER MACRON – IL PRESIDENTE FRANCESE CRITICATISSIMO PER LA GESTIONE DELLA CERIMONIA INAUGURALE DEI GIOCHI DI PARIGI: CAPI DI STATO LASCIATI SOTTO LA PIOGGIA MENTRE LUI SE NE STAVA ALL’ASCIUTTO (LA GESTIONE DELLA TRIBUNA ERA DI COMPETENZA DELL'ELISEO!), IL RITARDO ALLA CENA ORGANIZZATA AL PALAZZO PRESIDENZIALE, I FISCHI DURANTE IL SUO DISCORSO E LE POLEMICHE PER LA PARODIA DELL’ULTIMA CENA CON DRAG QUEEN E TRANS...

Estratto dell’articolo di Marco Imarisio per il "Corriere della Sera"

[…] Nelle statistiche storiche della meteorologia francese, il 26 luglio è di gran lunga il giorno dell’anno con meno precipitazioni. Ma ormai è come se una nuvola nera avesse preso residenza sopra la testa di Emmanuel Macron.

Dopo mesi in cui l’obiettivo dichiarato dall’Eliseo era quello di non subire un attacco terroristico durante una cerimonia d’apertura innovativa anche per quanto riguardava il livello di rischio, a tradire è stato Giove pluvio.

[…] Se qualcosa è andato male, il capro espiatorio è sempre lui, il presidente che fu ragazzo prodigio e oggi non si capacita della propria impopolarità. Anche davanti a un pubblico selezionato con cura non è sfuggito al supplizio dei fischi che lo perseguita ormai dalla rielezione del 2022. […] Ai varchi di ingresso i gendarmi sequestravano le bandiere palestinesi?

sergio mattarella alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi

Colpa sua. Sui media esteri, soprattutto quelli inglesi, che come al solito non ne fanno passare mezza ai francesi, sono trapelate anche alcune perplessità, chiamiamole così, per il ritardo con il quale il presidente si è presentato alla cena organizzata dall’Eliseo. […]

«Ultimi giochi prima della guerra civile» titola il caro vecchio Charlie Hebdo illustrando una copertina che raffigura un presidente-giavellottista che scaglia una lancia sulla quale è conficcata la propria testa. Come a dire che se l’è andata a cercare.

Se non avesse deciso di sciogliere l’Assemblea nazionale e di indire elezioni politiche lampo, forse oggi anche Macron potrebbe rivendicare la sua fetta di merito per Giochi fortemente voluti, e per una cerimonia nel cuore della capitale, […] alla quale aveva dato il suo convinto assenso dopo la perplessità iniziale.

Niente di tutto questo. A un Paese avvolto nell’incertezza, con un governo a termine, non si addice la benevolenza nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di questa situazione. Anche l’immagine dei presidenti delle altre nazioni lasciati in balia della pioggia che cadeva forte, protetti soltanto da impermeabili di nylon come quelli che si distribuivano una volta allo stadio, gli verrà messa in conto.

parodia ultima cena cerimonia apertura giochi

Non a torto, in questo caso. L’organizzazione della tribuna sulla spianata del Trocadero era di diretta competenza della sicurezza dell’Eliseo. […] L’allungamento della tettoia, che proteggeva parzialmente la parte alta della tribuna, dove sedevano Macron e la moglie Brigitte, è stata giudicato impossibile anche per ragioni di sicurezza[…]

Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, si trovava nelle prime fila, le più esposte alle intemperie, soprattutto nelle zone laterali, e si è dovuto riparare come poteva. Il presidente italiano ha atteso sotto al diluvio la comparsa della barca con i nostri atleti per poi lasciare il campo, imitato da molto suoi omologhi, che hanno fatto lo stesso. […] Ma quando finalmente è stata accesa la fiamma olimpica, il numero delle autorità presenti era ormai esiguo. […]

cerimonia di apertura delle olimpiadi di parigi 2

A proposito. Alcune monarchie hanno invece fatto notare con ironia come il balletto di Maria Antonietta decapitata non fosse proprio di buon augurio nei loro confronti. Ma persino per i francesi così maldisposti nei suoi confronti, il regicidio non è una colpa attribuibile a Macron. All’epoca dei fatti, nel 1793, pare che l’attuale presidente non fosse ancora nato.

