NON SANNO PIU’ COME FERMARLO - UN GIUDICE HA STABILITO CHE DONALD TRUMP È INELEGGIBILE ALLE PRIMARIE DELL'ILLINOIS - LE PRIMARIE NELLO STATO SI TERRANNO IL PROSSIMO 19 MARZO, MA POICHÉ È GIÀ INIZIATO IL VOTO ANTICIPATO LA GIUDICE TRACIE R. PORTER (VICINA AL PARTITO DEMOCRATIC) HA STABILITO CHE TRUMP PUÒ RIMANERE IN CORSA ALMENO FINO A VENERDÌ, DANDOGLI COSÌ LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE IN APPELLO. LA DECISIONE È STATA PRESA IN VIRTÙ DEL 14ESIMO EMENDAMENTO, CHE ESCLUDE DALLA CANDIDATURA QUALSIASI POLITICO ABBIA "PARTECIPATO O ISTIGATO UN'INSURREZIONE"