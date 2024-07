NUOVO GIORNO, NUOVO SONDAGGIO - TESTA A TESTA TRA DONALD TRUMP E KAMALA HARRIS NEGLI STATI IN BILICO: SECONDO UN SONDAGGIO DI FOX, IN MICHIGAN E IN PENNSYLVANIA I CANDIDATI ALLA CASA BIANCA SONO ENTRAMBI AL 49% - IN MINNESOTA LA VICEPRESIDENTE HA IL 52% DELLE PREFERENZE CONTRO IL 46% DEL TYCOON – IN WISCONSIN TRUMP È AL 50%, HARRIS AL 49% - E IL GRUPPO WHITE DUDES FOR HARRIS" RACCOGLIE PIÙ DI 3,7 MILIONI DI DOLLARI DI DONAZIONI PER KAMALA…

FOX, TRUMP E HARRIS TESTA A TESTA NEGLI STATI IN BILICO

(ANSA) – Donald Trump e Kamala Harris testa a testa negli stati in bilico. Secondo un sondaggio di Fox, in Michigan e in Pennsylvania sono ambedue al 49%. La vicepresidente in Minnesota ha il 52% delle preferenze mentre l'ex presidente il 46%. In Wisconsin Trump ha il 50% dei consensi e Harris il 49%. Il sondaggio è stato condotto fra il 22 e il 24 luglio e ha un margine di errore di tre punti percentuali.

I 'WHITE DUDE' RACCOLGONO 3,7 MILIONI PER KAMALA HARRIS

(ANSA) - In una telefonata di tre ore su Zoom il gruppo "White Dudes for Harris", "i maschi bianchi per Harris", ha raccolto più di 3,7 milioni di dollari in donazioni per la candidata democratica. Lo riportano i media americani. Tra i partecipanti c'erano gli attori Jeff Bridges, Mark Ruffalo e Mark Hamill oltre a circa 180.000 persone comuni.

La campagna per Harris è partita appena da una settimana ma sta vivendo un momento di grazia con circa 200 milioni di dollari raccolti e più di 170.000 volontari raccolti in sette giorni. Il 21 luglio, a poche ore dall'annuncio del ritiro di Joe Biden, in un'altra telefonata di quattro ore su Zoom sono stati ottenuti 1,6 milioni di dollari, il giorno dopo oltre 53.000 uomini neri ne hanno raccolit 1,3 milioni in sei ore. Egiovedì scorso il gruppo "White Women: Answer the Call" hanno organizzato una telefonata con 160,000 persone, la più grande nella storia di Zoom.

