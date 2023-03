IL NUOVO ORDINE CINESE - L'ARABIA SAUDITA RAFFORZA I LEGAMI CON PECHINO: HA ADERITO ALL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE DI SHANGHAI (SCO), IL FORUM DI COOPERAZIONE EURO-ASIATICO DOMINATO DA RUSSIA E CINA IN FUNZIONE ANTI-AMERICANA - CREATA NEL 2001 DA RUSSIA, CINA ED EX STATI SOVIETICI DELL'ASIA CENTRALE, LA SCO SI È ALLARGATA A INDIA E PAKISTAN, CON L'OBIETTIVO DI SVOLGERE IL RUOLO DI CONTRAPPESO ALL'INFLUENZA OCCIDENTALE NELLA REGIONE…

(ANSAMed) - BEIRUT, 29 MAR - L'Arabia Saudita rafforza i legami con la Cina e annuncia di aver aderito all'Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco), il forum di cooperazione euro-asiatico dominato da Russia e Cina in funzione anti-Usa. Lo riferisce l'agenzia di notizie governativa saudita Spa. Creata nel 2001 da Russia, Cina ed ex stati sovietici dell'Asia centrale, la Sco si è allargata a India e Pakistan, con l'obiettivo di svolgere il ruolo di contrappeso all'influenza occidentale nella regione.

L'anno scorso anche l'Iran, con cui l'Arabia Saudita ha da poco ristabilito i rapporti diplomatici proprio grazie alla mediazione della Cina, aveva firmato i documenti per la piena adesione alla Sco. Nei giorni scorsi, la compagnia petrolifera saudita Aramco ha aumentato il volume dei suoi investimenti in Cina. Per ora l'Arabia Saudita entra nel forum euroasiatico come "partner di dialogo", in vista di entrare a pieno titolo nell'Organizzazione.

