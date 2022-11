O-SANNA! – LA PREMIER FINLANDESE SANNA MARIN È STATA SCAGIONATA DALL’INCHIESTA SUI FILMATI CHE LA RIPRENDEVANO MENTRE BALLAVA E SI SCATENAVA AD ALCUNE FESTE: “NON C'È ALCUNA RAGIONE PER SOSPETTARE LA PREMIER DI CONDOTTA ILLECITA” – PER IL CANCELLIERE DELLA GIUSTIZIA LE DENUNCE NON HANNO STABILITO CHE ABBIA MESSO A REPENTAGLIO UNO "SPECIFICO DOVERE D'UFFICIO. SPETTA AL PARLAMENTO VALUTARE LE…" - VIDEO

La premier finlandese Sanna Marin è stata scagionata ieri dall'inchiesta sui filmati che la riprendevano mentre ballava ad alcune feste, il primo emerso lo scorso agosto. Non c'è "alcuna ragione per sospettare la premier di condotta illecita nell'esercizio delle sue funzioni o di negligenza rispetto ai suoi doveri ufficiali", sostiene l'inchiesta condotta da Tuomas Poysti, cancelliere della giustizia. Questa estate Marin aveva detto di aver trascorso "una serata con gli amici" e che i video erano stati "girati in locali privati".

"Sono un essere umano. E anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento in mezzo a queste nuvole scure", aveva detto. Numerose sono però state le denunce al cancelliere che sostenevano che Marin non fosse idonea al lavoro "a causa del consumo di alcolici" e affermavano che il suo comportamento era inappropriato per un primo ministro. Secondo le accuse Marin, dopo quei video, avrebbe minato la "reputazione e la sicurezza" della Finlandia.

Ma il responsabile della giustizia ha spiegato che le denunce non hanno stabilito che Marin abbia omesso o messo a repentaglio uno "specifico dovere d'ufficio". Valutare la dimensione "morale e sociale" delle attività ricreative di un primo ministro è "una questione che riguarda il parlamento", ha affermato Poysti, aggiungendo che "la responsabilità politica viene periodicamente valutata anche nelle elezioni democratiche".

