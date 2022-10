SI SPARA ANCHE IN RUSSIA - NELLA BASE MILITARE DI BELGOROD, AL CONFINE RUSSO-UCRAINO, SONO STATI UCCISI 11 SOLDATI RUSSI CHE SI STAVANO ADDESTRANDO PER ESSERE MANDATI IN GUERRA - A SPARARE, SECONDO MOSCA, DUE UOMINI "ORIGINARI DI UNO DEI NOVE PAESI DELLA CSI" SORTA DALLE CENERI DELL'URSS - PER GLI UCRAINI A PREMERE IL GRILLETTO SONO STATI DUE TAGIKI PER QUESTIONI LEGATE ALLA RELIGIONE...