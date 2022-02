OGNI MATTINA SI ALZA UN FREGNO E VUOLE FARE UN'INVASIONE! - A MIGLIAIA DI CHILOMETRI DALL'UCRAINA C'È UN'ALTRA CRISI DIPLOMATICA CHE POTREBBE FINIRE MALE: MAURITIUS HA "INVASO" LE ISOLE DI CHAGOS, UNO SPERDUTO ARCIPELAGO NELL'OCEANO INDIANO, SFIDANDO LONDRA CHE NE HA IL POSSEDIMENTO DALL'EPOCA NAPOLEONICA - JOHNSON FARÀ COME LA THATCHER, CHE MANDÒ LA ROYAL NAVY ALL'ALTRO CAPO DEL MONDO PER RIPRENDERSI LE FALKLANDS?

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

isole di chagos 5

Le Chagos come le Falklands? Boris Johnson potrebbe avere il suo «momento Thatcher», dopo che l'isola di Mauritius ha «invaso» lo sperduto arcipelago nell'Oceano indiano, possedimento britannico dall'epoca napoleonica.

isole di chagos 4

È successo che una spedizione navale di Mauritius (costituita di una sola barca) è approdata alle Chagos e ha piantato nella sabbia il proprio vessillo: «Compiamo l'atto simbolico di alzare la bandiera come tante volte i britannici hanno fatto per stabilire le loro colonie - ha proclamato l'ambasciatore mauriziano all'Onu, che guidava l'"invasione" -. Solo che noi ora reclamiamo ciò che è sempre stato nostro».

isole di chagos 3

La disputa risale al 1965, quando Mauritius, allora dominio britannico, acquistò l'indipendenza: solo che Londra ne staccò le Chagos, considerate un avamposto strategico per la loro posizione fra l'Africa orientale, il Medio Oriente e il Sudest asiatico.

E infatti la più grande isola dell'arcipelago, Diego Garcia, è stata data in affitto agli americani che vi hanno stabilito una base militare da cui hanno condotto operazioni in Iraq e Afghanistan.

Per far posto alle installazioni militari, deportarono tutti gli abitanti delle Chagos, circa 1.500, che vennero dispersi fra Mauritius e le Seychelles (mentre alcuni finirono anche in Inghilterra).

isole di chagos 2

Gli indigeni vennero allora definiti dai britannici come «pochi Tarzan e Venerdì», ma i loro discendenti ancora si battono per poter tornare nella propria terra ancestrale. Tutta la questione sta mettendo la Gran Bretagna in difficoltà sul piano diplomatico.

boris johnson

Già nel 2019 la Corte Internazionale di Giustizia aveva stabilito che Londra dovesse restituire le Chagos a Mauritius: una sentenza che è stata avallata dall'Assemblea generale dell'Onu, con un voto letto anche come un segnale dell'isolamento diplomatico dei britannici dopo la Brexit.

isole di chagos 1

Finora, però, il governo di Londra fa finta di non sentire: o meglio, ritiene che tutti questi pronunciamenti non siano vincolanti. Johnson farà come la Thatcher, che mandò la Royal Navy all'altro capo del mondo per riprendersi le Falklands?

margaret thatcher MARGARETH THATCHER IN VISITA ALLE TRUPPE BRITANNICHE ALLE FALKLANDS NEL