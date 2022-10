OGNI TANTO UNA BUONA NOTIZIA: CONTE DICE CHE LA REGOLA DEI DUE MANDATI VALE ANCHE PER LUI! ORA LA DOMANDA È: GLI ANNI CHE HA TRASCORSO A PALAZZO CHIGI CONTANO? – PEPPINIELLO APPULO OGGI È PARTICOLARMENTE LOQUACE: “CI OPPORREMO FORTEMENTE ALL’INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DEL CONTANTE, NON VOGLIAMO FAVORIRE MALAFFARE E CORRUZIONE” – “IL PD? SE SI VORRÀ UNIRE ALLE NOSTRE BATTAGLIE SA DOVE TROVARCI. LA PORTA A DI MAIO È CHIUSA. DOVREBBE…”

CONTE: «CI OPPORREMO A MISURA CHE FAVORISCE EVASIONE»

Da www.corriere.it

«Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre. Un esempio? Alzare il tetto del contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in una valigetta». «Uno studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto del contante aiuta l’evasione fiscale. Ci opporremo fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e corruzione. Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i lavoratori e le famiglie che non sanno come pagare la prossima bolletta». «Quelle che di solito non vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca». Lo scrive su fb il leader del M5S Giuseppe Conte.

CONTE: SE PD VUOLE UNIRSI A NOSTRE BATTAGLIE SA DOVE TROVARCI

«Se il Pd si vorrà unire alle nostre battaglie sa dove trovarci». Così il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della Giustizia 2022 torna sulla questione del coordinamento delle opposizioni e del rapporto con il Pd: «La politica è una cosa seria se rimane ancorata ai contenuti al di là degli scambi di vertice» afferma Conte, che ribadisce: «Il Pd ha rivendicato la fantomatica agenda Draghi, cosa che ho contestato anche a Meloni, se questa è l’impostazione del Pd difficilmente potranno contribuire alle nostre battaglie».

CONTE, IN PIAZZA PER IL RDC? M5S È SEMPRE IN PIAZZA...

(ANSA) - "In piazza per il reddito? Noi siamo già in piazza, perché il M5s non ha mai perso i contatti con i bisogni dei cittadini. Io sono sempre in piazza, la politica è ovunque...". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al Salone della Giustizia 2022.

M5s: Conte, regola due mandati varrà anche per me

(ANSA) - "Il secondo mandato vale anche per me? Assolutamente sì! Sarò il primo a rispettarla quando sarà il mio turno". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervistato al Salone della Giustizia 2022. (ANSA).

M5S:CONTE,PORTA CHIUSA A DI MAIO, NON SI RINNEGANO BATTAGLIE

(ANSA) - "Quella con Di Maio e il suo gruppo è stata una separazione dolorosa. Con loro ho condiviso battaglie, mi è dispiaciuto per loro più che per il Movimento. Mi è dispiaciuto che abbiamo rinnegato valori e battaglie condotti per anni. La porta è chiusa? Beh è un fatto. Dovrebbero rinnegare il loro passo e un secondo rinnegamento non è dato...". Così il leader M5s Giuseppe Conte a Il Salone della Giustizia 2022.

GIUSTIZIA:CONTE, SU SEVERINO E IMMUNITÀ C'È LA RESTAURAZIONE

(ANSA) - "Il nuovo ministro della Giustizia Nordio? Non è questione se mi piaccia o meno, non lo conosco e non esprimo valutazioni sulla persona: ma alcune sue idee non le condivido affatto. Ad esempio la posizione sulla legge Severino. O anche l'idea di reintrodurre l'immunità parlamentare: segnerebbe un ritorno al passato, sarebbe anche questo un segno di 'restaurazione' ". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte al Salone della Giustizia 2022.

