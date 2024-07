OGNUNO HA LE STAR CHE SI MERITA: I DEMOCRATICI SI ACCONTENTANO DI CLOONEY, TRUMP PUÒ CONTARE SU HULK HOGAN – LO SHOW DELLA LEGGENDA DEL WRESTLING ALLA CONVENTION REPUBBLICANA: “HANNO CERCATO DI UCCIDERE IL MIO EROE. TRUMP È IL PIÙ TOSTO DI TUTTI, È L’UNICO CHE PUÒ SALVARE IL SOGNO AMERICANO” – IL RE DELLE ARTI MARZIALI, DANA WHITE, INTRODUCE IL TYCOON: “È UN COMBATTENTE E SO CHE COMBATTERÀ PER QUESTO PAESE” – TIMBRA IL CARTELLINO ANCHE QUELLO SVALVOLONE DI KID ROCK… - VIDEO

hulk hogan alla convention repubblicana di milwaukee

Leggenda del wrestling Hogan, 'Trump è il mio eroe, vincerà'

(ANSA) - "Donald Trump è il mio eroe e con lui renderemo l'America di nuovo grande". Lo ha detto la leggenda del wrestling Hulk Hogan alla Convention dei repubblicani con l'iconica indossando l'iconica fascia rossa sulla testa. "La scorsa settimana hanno cercato di uccidere il mio eroe", ha urlato Hogan strappandosi la canottiere, il gesto che era solito fare durante i match di wrestling.

hulk hogan alla convention repubblicana di milwaukee 3

"Ho cercato di tenermi alla larga dalla politica, ma con tutto quello che è successo negli ultimi quattro anni e la scorsa settimana non potevo più restare in silenzio", ha aggiunto il wrestler. "Ho vinto il titolo mondiale di fronte a Trump e lui vincerà a novembre, è il più grande patriota", ha detto Hogan.

"Io ho conosciuti tipi veramente tosti, ma Trump è il più tosto di tutti", ha sottolineato il lottatore ricordando i procedimenti contro il tycoon. " A novembre possiamo salvare il sogno americano per tutti e Trump è l'unico che lo può fare", ha concluso urlando la star del wrestling.

dana white donald trump kid rock convention repubblicana milwaukee

Il re delle arti marziali presenta Trump come un combattente

(ANSA) - Per farsi introdurre alla convention repubblicana prima di accettare la nomination per la Casa Bianca Donald Trump ha scelto come 'frontman' l'amico e sostenitore di vecchia data Dana White, ceo della Ultimate Fighting Championship (Ufc), l'organizzazione sportiva di arti marziali miste.

Una scelta precisa, per un leader che si definisce un combattente e che anche dopo l'attentato ha alzato il pugno in aria gridando "Fight, fight, fight", diventato il nuovo slogan del popolo Maga anche nel Fiserv Forum.

dana white alla convention repubblicana di milwaukee

"Conosco i combattenti. Donald Trump è un combattente e so che combatterà per questo Paese", disse di lui White quando gli diede il suo primo endorsement alla convention repubblicana del 2016, rinnovandolo nel 2020. "Tutti vogliono comportarsi come i duri. Ma quando il gioco si fa duro, scopri chi sono i duri e chi non lo e'.

Questo tizio è il legittimo e definitivo americano tosto di tutti i tempi." ha detto nei giorni scorsi al Pat McAfee Show. Tu il tycoon a rilanciare nel suo casino' ad Atlantic City i combattimenti della Ufc, dopo che l'allora senatore repubblicano John McCain aveva lanciato una campagna per bandire quei "combattimenti di galli umani". E da allora White gli e' rimasto fedele, nel business e in politica.

dana white e donald trump alla convention repubblicana di milwaukee

La sua Ufc ora vale oltre 12 miliardi di dollari. L'ex istruttore di boxe ha uno stile poco ortodosso simile a quello di The Donald e non e' estraneo alle controversie, come quando ammise di aver schiaffeggiato la moglie dopo una lite tra ubriachi ad un party di capodanno a New York.

Durante i processi civili e penali, Trump e' stato spesso l'ospite d'onore dei suoi eventi sportivi, acclamato dalla folla. Poco prima di White sul palco anche la leggenda del wresting Hulk Hogan: due personaggi che stridono con il presunto tono conciliatorio del discorso del tycoon.

Kid Rock alla convention repubblicana, il rap per Trump

kid rock alla convention repubblicana di milwaukee 2

(ANSA) - Il rocker Kid Rock è salito sul palco della convention repubblicana a Milwaukee per sostenere Donald Trump. L'ex marito di Pamela Anderson si è esibito in un pezzo rap e rock inneggiando all'ex presidente. Rock, che è anche un grande sostenitore della potente lobby delle armi Usa Nra, è un sostenitore del tycoon dalla prima vittoria nel 2016 ed è solito chiamarlo un "grande amico". qualche giorno fa ha donato 50.000 dollari alla campagna GoFundMe organizzata per sostenere le famiglie delle vittime dell'attentato a Trump in Pennsylvania.

