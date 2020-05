OLTRE AL DANNO (IL RISCATTO) PURE LA BEFFA (LA SUPREMAZIA RELIGIOSA) - I SOCIAL ARABI CELEBRANO LA CONVERSIONE DI SILVIA ROMANO: ''GRAZIE AD ALLAH CHE LE HA INDICATO LA VIA RETTA DELL'ISLAM. HA LASCIATO BASITI I SUOI STESSI GOVERNANTI'' - INSOMMA CONTE, IN PIENA ''SOUMISSION'', PENSANDO DI CELEBRARE SE STESSO HA INVCECE CELEBRATO LA VITTORIA DI MAOMETTO SULL'OCCIDENTALE IMPURA, CHE OSAVA INDOSSARE CANOTTIERE E BIKINI

SILVIA ROMANO

(askanews) – E’ una vera e propria celebrazione quella oggi sui social arabi per la “conversione volontaria” all’Islam di Silvia Romano, la giovane cooperante italiana rientrata ieri in Italia dopo la liberazione avvenuta venerdì in Somalia, a quasi un anno e mezzo dal suo rapimento in Kenya.Su Twitter scorrono decine di post di utenti di Paesi arabi che esprimono “gioia” per la conversione all’Islam della giovane italiana.

SILVIA ROMANO ARRIVA A CIAMPINO CON GLI UOMINI DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI

“Silvia è rientrata ieri nella sua patria dopo 18 mesi dal suo sequestro in Kenya. Grandissima la sorpresa di chi è andato ad accoglierla in aeroporto per il suo vestito somalo e l’Hijab (velo), ma a stordire tutti sono state le parole della ragazza che ha voluto subito annunciare la sua conversione volontaria alla nostra fede l’Islam. Che soddisfazione”, ha twittato @AbuJoriya.

“Grazie ad Allah che le ha indicato la retta via dell’Islam”, scrive il saudita @Hamed_Alali, aggiungendo che Silvia “ha lasciato di sasso i responsabili del governo italiano con il velo che portava e le sue parole limpide: ‘Sì, ho abbracciato l’Islam di mia volontà e senza subire pressioni né costrizioni”.

silvia romano e il padre

Ibrahim El ashhab, invece, dopo aver esultato per “l’impresa dei giovani Mujahidin”, riferendosi ai sequestratori del gruppo radicale islamico el Shabab, si dice compiaciuto per le parole di Silvia: “Mi hanno trattato con umanità e ho abbracciato l’islam nel pieno della mia volontà e facoltà mentali”. “Silvia ha abbracciato l’Islam”, scrive @elhashmy5 prima di aggiungere: “E’ stata una libera scelta che ha lasciato basiti quelli che sono andati ad accoglierla”.

conte di maio silvia romano