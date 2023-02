E ORA SUL CASO DELMASTRO-DONZELLI COSA FARA’ LA MELONI? DONNA GIORGIA POTREBBE INVITARE AL PASSO INDIETRO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA DELMASTRO ACCUSATO DI AVER PASSATO A DONZELLI SULL’AFFAIRE COSPITO INFORMAZIONI SENSIBILI SU CUI INDAGA LA PROCURA DI ROMA - L'ATTENZIONE DEL COLLE PER LA FEROCE FRATTURA POLITICA CHE IL CASO HA GENERATO CON L'OPPOSIZIONE - DELMASTRO E DONZELLI RAPPRESENTANO IL DNA DEL MELONISMO MA CON IL LORO COMPORTAMENTO HANNO COINVOLTO DIRETTAMENTE LA LEADER...

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per la Stampa

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI

La risposta in differita, a questo punto, dovrebbe arrivare oggi. E si intuisce che per l'occasione Giorgia Meloni potrebbe tirar fuori la sua agendina e dire in video cosa pensa del caso Delmastro-Donzelli. Se sceglierà il format settimanale "Gli appunti di Giorgia", la premier dirà quello che non ha detto ieri quando La Stampa gli ha chiesto tre cose: se condivide la frase del suo sottosegretario alla Giustizia sul Pd che «si inchina alla mafia», se ritiene istituzionalmente opportuno che sempre Delmastro, il duro di Fratelli d'Italia inviato a Via Arenula, abbia divulgato documenti sensibili su cui indaga la procura di Roma; infine: se stia pensando di chiedere un passo indietro al suo fedelissimo.

Ha detto che risponderà, e c'è da credere che lo farà.

Ma quale strada sceglierà?

giorgia meloni

Le ipotesi, al momento, sono diverse e vanno contestualizzate nella cornice di una vicenda che sta provocando forti imbarazzi alla presidente del Consiglio.

Anche solo il fatto di essere inseguita fino a Berlino dalle polemiche, costretta a deviare rispetto ai dossier internazionali che preoccupano il governo, mentre è accanto al cancelliere Olaf Scholz, l'ha convinta che va dato un segnale, che una sua iniziativa personale non è più rinviabile.

IL PROFUMO DELMASTRO SELVATICO - MEME BY CARLI

È quello che in qualche modo si attendono anche al Quirinale. Il presidente della Repubblica non ha detto nulla, né sembra intenzionato a intervenire, almeno fino a quando i magistrati romani non si esprimeranno. I rapporti con Meloni, ripetono, sono buoni e vanno mantenuti così. Poi - è il ragionamento che fanno al Colle – è anche il suo ruolo di presidente del Consiglio superiore della magistratura a imporre questa cautela.

Nelle triangolazioni con il Parlamento però trapela comunque un'attenzione del capo dello Stato verso il cortocircuito istituzionale e la feroce frattura politica che ha generato con l'opposizione. I toni sono arrivati a un punto insostenibile, per le regole della normale dialettica democratica. Cosa che pensano anche molti ministri e alleati di coalizione.

Ed è quello che in qualche modo ha lasciato intendere Meloni ieri, da Berlino. Bisogna sanare questa ferita, ricucire i rapporti, e farlo subito. La premier sta meditando come uscirne.

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO

Delmastro e Donzelli rappresentano il dna del melonismo, sono i volti della rivalsa a destra e in qualche modo con il loro comportamento hanno coinvolto direttamente la leader. Lei lo sa, nonostante in cuor suo si dica che in tanti anni di lotta politica «si è arrivati altre volte a questi livelli di scontro». Ma l'orgoglio storico che rende i fratelli di partito una testuggine, una famiglia che si difende sempre dagli attacchi esterni, questa volta potrebbe danneggiare la reputazione dell'esecutivo. È quello che sta cercando di capire Meloni: fino a che punto può essere trascinata in giù, con i suoi colonnelli.

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

