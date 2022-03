ORA CHE PUTIN E’ IL NUOVO PUZZONE INTERNAZIONALE, POSSIAMO SDOGANARE I TALEBANI: L'ONU DICE SÌ A RELAZIONI FORMALI CON IL REGIME DI KABUL - IL CONSIGLIO DI SICUREZZA HA APPROVATO UNA RISOLUZIONE CHE ESTENDE, FINO AL 17 MARZO 2023, LA MISSIONE DI ASSISTENZA ONU IN AFGHANISTAN…

Da “il Messaggero”

Il Consiglio di Sicurezza ha approvato una risoluzione che estende di un altro anno la Missione di assistenza Onu in Afghanistan (Unama), sino al 17 marzo 2023, per garantire la presenza delle Nazioni Unite nell'Afghanistan dilaniato dalla guerra. In pratica l'Onu ha accettato di avere rapporti formali con i Talebani. Il testo ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione della Russia. Questa settimana Mosca ha ostacolato i negoziati, opponendosi al documento sul nuovo mandato di Unama perché mancava «il consenso delle autorità de facto», ossia i talebani, e c'era il rischio che ponesse il veto.

LA RICHIESTA

Nel settembre dello scorso anno il governo talebano aveva chiesto di poter intervenire nelle riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La richiesta era stata espressa in una lettera inviata al segretario generale dal ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, lettera che notificava anche la nomina di un nuovo rappresentante alle Nazioni Unite, il loro portavoce con sede a Doha, Suhail Shaheen.

