E ORA SCENDONO IN CAMPO I GIURISTI - SI FA PRESTO A DIRE "METTIAMO KAMALA HARRIS AL POSTO DI BIDEN": CI POTREBBERO ESSERE AZIONI LEGALI CONTRO IL CAMBIO DI CANDIDATO VISTO CHE BIDEN HA VINTO LE PRIMARIE - LO SPEAKER REPUBBLICANO DELLA CAMERA, MIKE JOHNSON: "OGNI STATO HA UN SUO SISTEMA E IN MOLTI NON E' POSSIBILE CAMBIARE IL CANDIDATO" - “POLITICO”: TRUMP POTREBBE EVITARE IL DUELLO TV CON KAMALA HARRIS INDICANDOLA COME UNA CANDIDATA ILLEGITTIMA CONTESTANDO LA VALIDITÀ DEL PROCESSO PER IL CAMBIO DI CANDIDATO IN CORSA - I REPUBBLICANI CHIEDONO LE DIMISSIONI DI BIDEN: “SE NON PUO’ CANDIDARSI, NON PUO’ NEANCHE GOVERNARE IL PAESE”

'TRUMP POTREBBE EVITARE DUELLO CON HARRIS PERCHÈ ILLEGITTIMA'

(ANSA) - WASHINGTON, 21 LUG - Donald Trump potrebbe evitare il duello tv con Kamala Harris indicandola come una candidata illegittima se otterrà la nomination alla convention dem, in quanto contesta la validità del processo per il cambio di candidato in corsa. Lo riferisce Politico citando una fonte repubblicana.

USA: TRUMP, 'SE BIDEN NON PUÒ CANDIDARSI, NON PUÒ GOVERNARE IL NOSTRO PAESE'

(Adnkronos) - "Chi sta governando il nostro Paese in questo momento? Non è Crooked ('corrotto', ndr) Joe, non ha idea di dove si trovi. Se non può candidarsi, non può governare il nostro Paese!!!". Lo ha scritto su Truth il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, riferendosi a Biden dopo l'annuncio di quest'ultimo di ritirarsi dalla corsa per le presidenziali Usa.

MIKE JOHNSON, CI SARANNO CAUSE SE BIDEN SARÀ SOSTITUITO: 'IN ALCUNI STATI NON SI PUÒ FARE, PRESIDENTE HA VINTO PRIMARIE'

(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - Ai tentativi dei democratici di decidere e imporre un nuovo candidato al posto di Joe Biden ci saranno, in risposta, delle azioni legali. E' l'avvertimento dello speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, secondo il quale "ogni stato ha un suo sistema e in molti non è possibile semplicemente cambiare il candidato". Tecnicamente Biden non è ancora non è stato formalmente nominato candidato dei democratici e non lo sarà fino al voto dei delegati. Nonostante questo Johnson ritiene ci sia spazio per cause visto che Biden ha vinto le primarie del suo partito.

