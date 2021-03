ORA SI’ CHE ENRICHETTO PUO’ STARE SERENO – CON UN GIORNO DI RITARDO ARRIVA IL COMMENTO DI RENZI SUL NUOVO SEGRETARIO DEM: "LA LINEA DI ZINGARETTI ERA CONFUSA. LETTA È UNA SCELTA EQUILIBRATA. HA DELINEATO UNA LINEA RIFORMISTA MOLTO DIVERSA DAL RECENTE PASSATO, A COMINCIARE DALLA LEGGE ELETTORALE (SI RIPARTE DAL MATTARELLUM) E DAL RAPPORTO CON I 5 STELLE. VEDIAMO ORA SE DALLE PAROLE PASSERÀ AI FATTI" – SU QUANTO ACCADUTO NEL 2014 E SULLE SUE MANOVRE PER PORTARE ALLE DIMISSIONI DA PREMIER LETTA RENZI DICE CHE…

MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME

Con un giorno di ritardo, ma alla fine il commento è arrivato. Il giorno dopo l'elezione del nuovo segretario del Pd, il leader di Italia viva commenta quanto accaduto ieri durante l'assemblea dem. "La scelta di Enrico Letta come segretario è equilibrata. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro", scrive Matteo Renzi sulla sua Enews. "Diciamoci la verità - ha aggiunto - la linea politica di Zingaretti era leggermente confusa e le sue dimissioni lo hanno praticamente confermato".

RENZI LETTA

Renzi osserva che "Letta è rientrato in campo e ha delineato un profilo riformista molto diverso dal recente passato, a cominciare dalla legge lettorale e dal rapporto con i 5 Stelle". Il riferimento è alle parole del segretario dem nella relazione di ieri e nel suo intervento alla trasmissione Che tempo che fa, su Rai 3, in cui ha parlato delle alleanze e si è detto favorevole alla riforma della legge elettorale ripartendo dal Mattarellum. "Vediamo se dalle parole si passerà ai fatti - scrive il senatore di Iv sulla sua Enews - Le narrazioni sono sempre bellissime, poi ciò che conta è la realtà. Non resta che attendere - conclude - saranno due anni ricchi di interesse".

LA STRETTA DI MANO TRA ENRICO LETTA E MATTEO RENZI

Renzi non si è comunque sottratto alla polemica di queste ore e ha risposto online a chi lo ha accusato di non aver rilasciato dichiarazioni subito dopo l'elezione di Letta. Riferendosi a ciò che avvenne quando era nel Pd e spinse per le dimissioni del dem allora ex premier, il leader di Italia viva dice: "Il mio giudizio su ciò che accaduto tra il 2013 e il 2014 è chiaro, non cambia - spiega - Ne ho parlato diffusamente nel libro Avanti. Poi non ne ho parlato più. Perchè per me quello è il passato. A noi - dice - interessa il presente e il futuro".

IL PASSAGGIO DELLA CAMPANELLA TRA ENRICO LETTA E MATTEO RENZI ENRICO LETTA GIOCA A CALCIO ENRICO LETTA RENZI matteo renzi enrico letta