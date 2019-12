ORA, E SOLO ORA, INIZIA L'IMPEACHMENT DI TRUMP - PELOSI: ''IL PRESIDENTE SARÀ MESSO IN STATO D'ACCUSA DALLA CAMERA'', CUI HA CHIESTO DI REDIGERE I COSIDDETTI ''ARTICLES OF IMPEACHMENT''. ''NESSUNO È AL DI SOPRA DELLA LEGGE, I FATTI SONO INCONTESTABILI E TRUMP HA ABUSATO DEL SUO POTERE'' - LUI: ''ATTENDO UN PROCESSO GIUSTO IN SENATO. CHIAMEREMO SCHIFF, BIDEN E PELOSI A TESTIMONIARE E VEDRETE QUANTO È CORROTTO IL SISTEMA''

L APPLAUSO DI NANCY PELOSI A DONALD TRUMP

PELOSI, SCRIVERE CAPI D'ACCUSA PER IMPEACHMENT TRUMP

(ANSA) - Donald Trump sarà messo in stato di accusa: lo ha detto la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, dando disco verde alla redazione degli articoli di impeachment. Pelosi ha chiesto alla commissione giustizia della Camera di redigere gli articoli, sostenendo che il presidente ha violato seriamente la Costituzione.

IMPEACHMENT: PELOSI, NESSUNO È AL DI SOPRA DELLA LEGGE

(ANSA) - "In Usa nessuno è sopra la legge": lo ha detto la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, facendo il punto sulla procedura di impeachment. "Se consentiamo ad un presidente di essere al di sopra della legge lo facciamo a rischio della nostra repubblica".

PELOSI, DA TRUMP ABUSO DI POTERE, IN GIOCO DEMOCRAZIA

DONALD TRUMP NANCY PELOSI

(ANSA) - "E' in gioco la nostra democrazia, Donald Trump non ci lascia altra scelta che agire": lo ha detto la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, affermando che i fatti sono "incontestabili" e che il presidente "ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale". Trump, ha aggiunto, "cerca di corrompere una volta ancora le elezioni a suo vantaggio".

IMPEACHMENT: TRUMP, ATTENDO PROCESSO GIUSTO IN SENATO

(ANSA) - "Se avete intenzione di mettermi in stato d'accusa, fatelo ora e velocemente, in modo che possiamo avere un processo giusto in Senato": lo twitta Donald Trump rivolgendosi ai dem, annunciando che in Senato "avremo Schiff (il presidente della commissione Intelligence della Camera, ndr), i Biden, Pelosi e molti altri a testimoniare e riveleremo, per la prima volta, quanto corrotto è il nostro sistema. Sono stato eletto per pulire la palude e questo è ciò che farò", ha aggiunto.

adam schiff