Joe Biden è il prossimo presidente degli Stati Uniti. Alle 11.25 di sabato mattina, tutti i giornali americani hanno rilanciato il flash della Associated Press, “notaio’’ di tutte le elezioni presidenziali, contemporaneamente Donald Trump sfogava la sua rabbia impugnando una mazza su un campo di golf.

Fox News non ha seguito immediatamente l'esempio di CNN, NBC, ABC, CBS, AP e USA Today. Poi anche la rete di Murdoch, che negli ultimi tempi ha progressivamente mollato al suo destino Trump, ha annunciato la vittoria di Sleepy Joe.

I voti della Pennsylvania, hanno definitivamente spinto il 77enne Biden verso la Casa Bianca. Kamala Harris diventa così la prima vicepresidente donna e il primo vicepresidente nero e asiatico-americano. Rispetto a 4 anni fa, Biden ha vinto nei tre Stati che nel 2016 erano sfuggiti a Hillary Clinton: Wisconsin, Michigan e, appunto, la Pennsylvania.

Trump è l’undicesimo presidente sui 45 nella storia degli Stati Uniti a dover lasciare la Casa Bianca dopo un solo mandato. Una disfatta, in termini strettamente politici. L’ultima volta era accaduto trent’anni fa, nel 1992 al repubblicano George W. Bush e nel 1980 al democratico Jimmy Carter.

Ora tutti i riflettori sono puntati su Donald Trump e su come reagirà alla sconfitta. Biden dovrebbe prestare giuramento il 20 gennaio come 46° presidente degli Stati Uniti, salvo uno straordinario sconvolgimento causato dalle azioni legali che Trump ha minacciato, ma che finora non sono riuscite a scatenare una bufera per arrivare a contestare il voto presidenziale alla Corte Suprema. (Rudy Giuliani ha addirittura anticipato la linea di attacco: testimonianze di cittadini costretti sotto minaccia a non votare Trump).

La sua offensiva legale contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore", ha affermato assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati".

Biden si sta ora preparando a parlare alla nazione alle 20 di stasera (in Italia saranno le 2 di notte), ma non c'è alcun segno evidente che Trump, come da prassi, faccia un discorso di accettazione della sconfitta o una sua apparizione pubblica.

Il Daily Mail spiffera che Trump ha riunito consiglieri e famiglia e la battaglia infuria sui prossimi passi da fare: continuare le loro sfide legali o concedere la vittoria. Potrebbe esserci un riconteggio dei voti in Pennsylvania e in Georgia. E lo staff di Trump ha già fatto capire che non nomineranno alcun esponente per il Transition Team per il passaggio di consegne con la nuova amministrazione democratica.

In attesa che un’azienda di traslochi lo prenda di peso e lo porti via, mentre i festeggiamenti dilagano nelle città americane con gente che balla per le strade, automobilisti che suonano il clacson e applausi che riempiono l'aria, cominciano a circolare le prime voci su come Biden, sempre con Barack Obama nel ruolo di consigliori, comporrà il suo governo.

Uno che avrà un grandissimo ruolo è di sicuro il 37enne Pete Buttigieg, sindaco democratico in Indiana che si ritirò dalla corsa alla Casa Bianca. Come fece la combattiva Elizabeth Warren, e ora Biden dovrà mantenere la promessa di nominarla a capo di un dicastero. Molto probabilmente Bob Cardillo andrà ad occuparsi di Intelligence mentre come Segretario di Stato il nome più gettonato è quello di Susan Rice, ex consigliere alla Sicurezza.

Da parte sua, l’Obama Family è solo a metà dell’opera: ora deve preparare il terreno per Kamala Harris per l’appuntamento presidenziale del 2024. Intanto, la vicepresidenza della Harris sarà molto più esecutiva e di sostanza rispetto a quella invisibile del vice di Trump, Mike Pence.

Sul piano internazionale si sa già che, rispetto all’amministrazione Trump, i rapporti con la Cina e soprattutto con la Russia non cambieranno – Biden non sopporta Putin. Con l’Europa, invece, la politica sarà ben diversa, di riappacificazione ma non con i singoli stati bensì con l’Unione Europea – un brutto colpo per il trumpiano Boris Johnson.

E’ prevista anche la ripresa di un dialogo con i paesi della Nato. Nel Medio Oriente, Biden cambierà musica rispetto a quella che Trump ha suonato con Arabia Saudita e Israele (Biden sta ancora aspettando le congratulazioni da parte di Netanyahu).

Al pari di Boris, anche un altro suddito del trumpismo, Giuseppe Conte, non ha stappato lo champagne per la vittoria di Biden. Non solo per i famosi tweet di Trump a “Giuseppi” ma anche per l’affare Mifsud: i documenti raccolti dal ministro della Giustizia William Barr e dall’intelligence potrebbero essere desegretati e le conseguenze potrebbero essere poco piacevoli.

Per capire la “gioia” di Conte, notate l’abissale differenza di tono e di sostanza tra il suo messaggio di congratulazioni inviato a Biden e quello di Mattarella.

Il presidente della Repubblica: "Desidero esprimerLe, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la Sua elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Il popolo americano ha affidato a Lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l'intero pianeta. La comunità internazionale ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l'avvenire di milioni di persone".

Ecco quello stitico del presidente del Consiglio: "Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sull'Italia come un solido alleato e un partner strategico".

Da parte sua Biden ha intessuto in passato rapporti proficui con gli esponenti del PD. Non pervenuti quelli con il M5S. Intanto, l'attuale titolare dell'Ambasciata statunitense in Italia Lewis Eisenberg, nominato da Trump e confermato dal Senato il 3 agosto 2017, sta già facendo le valigie per ritornare a casa.

