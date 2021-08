19 ago 2021 17:45

ORMAI MANCANO SOLO I TALEBANI A FARE PRESSIONI SUL DDL ZAN! - IL CONSIGLIO D’EUROPA INVITA CALDAMENTE L’ITALIA AD APPROVARE IL DDL CONTRO L’OMOTRANSFOBIA, CON UN COMUNICATO DI DUNJA MIJATOVIC, COMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (CHE NON C’ENTRA CON L’UE) - ANCHE LA CHIESA DI FATTO SI È GIÀ SCHIERATA A FAVORE, COME DIMOSTRA IL TRASFERIMENTO DELL’INSEGNANTE DI RELIGIONE DI CUNEO PIERGIORGIO DELLAGIULIA, ASSEGNATO AD ALTRA SEDE PER AVER CRITICATO LA LEGGE SUI SOCIAL