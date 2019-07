OSSESSIONE LILLI - GIANLUIGI PARAGONE REGISTRA L’ENNESIMO VIDEO CONTRO LA GRUBER (“STASERA AVREI VOLUTO VEDERE LA PUNTATA PER CAPIRE COME AVREBBE TRATTATO I DATI SULL’OCCUPAZIONE...”) MA LA TRASMISSIONE NON E’ PIÙ IN ONDA E LA CONDUTTRICE E’ GIÀ AL MARE - IL GRILLINO PERO’ ANNUSA COMUNQUE IL “GOMPLOTTO”: “SICURAMENTE SI INVENTERÀ QUALCOSA PER CRITICARE IL GOVERNO” - VIDEO

Da https://www.liberoquotidiano.it

paragone

Anche in ferie, Lilli Gruber fa impazzire Gianluigi Paragone. Come riporta TvBlog, il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex conduttore di Rai e La7 ha imbastito una diretta Facebook lunedì sera per chiedere conto di come stesse andando Otto e mezzo. "Io non posso guardare Lady Bilderberg, sta parlando dei dati importantissimi sull'occupazione o sta menando il can per l'aia?".

Domanda ironica e polemica, visto che Paragone ha spesso attaccato la Gruber per le sue posizioni preconcette contro il governo. Piccolo problema: lunedì sera Otto e mezzo non è andato in onda, sostituito per le vacanze da In onda con David Parenzo e Luca Telese. "Ditemi voi di cosa sta parlando e come sta parlando", chiede ancora Paragone ai suoi followers, che lo avvertono dell'assenza della Gruber. "Secondo me anche se la Gruber dovesse trattare il tema - conclude Paragone, ignaro -, sicuramente si inventerà qualcosa per criticare il governo". Probabilmente sì, ma dal mare.

lilli gruber vs nicola morra a otto e mezzo