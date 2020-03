IL PAESE È ALLO SBANDO TRA CORONAVIRUS E RIVOLTE CARCERARIE MA IL PROBLEMA DI CONTE È QUELLO DI NON FINIRE COMMISSARIATO - PER QUESTO A PALAZZO CHIGI PREFERISCONO UN TECNICO DISCRETO E RISERVATO COME DE GENNARO ANZICHÉ UN MEDICO AVVEZZO ALLE TELECAMERE COME BERTOLASO. E SI VUOLE UN SOTTOSEGRETARIO ANZICHÉ UN SUPER COMMISSARIO. IN PISTA ANCHE IL CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI…

giuseppe conte e rocco casalino

Marco Antonellis per Dagospia

E zona rossa fu. Come Dagoanticipato sin dal primo pomeriggio di ieri (quando nelle stanze di Palazzo Chigi si cominciava a parlare concretamente dell'ipotesi abbandonando i timori in merito) l'Italia vede da stamattina 60 milioni di persone in "quarantena". Dal Pd, intanto, sorridono sull'attivismo politico di Matteo Renzi anche durante l'emergenza Coronavirus.

GUIDO BERTOLASO

"Ha bisogno di visibilità, visto che sta al 3%. Con Bertolaso c'è chi punta a commissariare Conte. Ma c'è un governo ed il governo resta quello. Se poi si vuole discutere di un commissario tecnico che faccio acquisti più veloci non c'è problema. Ma di supercommissari che si sostituiscano al governo non se ne parla proprio", dicono dal Nazareno. Insomma, il partito di Zinga non ne vuol sapere di creare un super commissario ad hoc.

franco gabrielli foto di bacco

Più probabile un sottosegretario che si occupi delle spese e degli acquisti. Per questo Giuseppi spera in un tecnico alla De Gennaro (riservato e poco avvezzo alle telecamere) anziché in un medico come Bertolaso (abituato a stare sotto i riflettori). Ma c'è chi fa il nome anche dell'attuale capo della Polizia Gabrielli. Il problema di Conte però è un'altro: per "Giuseppi" un nome troppo ingombrante potrebbe oscurarne il ruolo e magari diventare prodromico, se il contrasto al coronavirus dovesse andar male, per un governo di salute pubblica.