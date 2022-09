PALERMO CHIAMA ROMA - CON L'APPOGGIO DI FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, IL SINDACO DI ROMA GUALTIERI HA SCELTO IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI ACEA: SARA’ IL FILO-GRILLINO FABRIZIO PALERMO, CHE QUANDO GUALTIERI ERA MINISTRO DEL TESORO GUIDAVA LA CDP – PRENDERA’ IL POSTO DI GIUSEPPE GOLA…

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

fabrizio palermo

Con l'appoggio di Francesco Gaetano Caltagirone, il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri sceglie il nuovo amministratore delegato di Acea, in anticipo sui tempi del rinnovo dei ver tici dell'utility romana. Fabrizio Palermo, che quando Gualtieri era ministro del Tesoro guidava la Cdp, a breve sarà quindi nominato al posto di Giuseppe Gola.

L'attuale ad sarebbe dovuto scadere nella prossima primavera con l'assemblea del bilancio, ma alle porte delle elezioni politiche, e in vista della gara per il termovalorizzatore, Gualtieri ha tirato dritto e già lunedì potrebbe convocare un consiglio ad hoc per cooptare Palermo. Gola era stato nominato ad di Acea due anni fa, andando a sostituirsi a Stefano Donnarumma, di cui era stato il direttore finanziario tra il 2017 e il 2020.

roberto gualtieri foto di bacco (2)

Ma sia Gualtieri (51% di Acea) che Caltagirone (5,8%), insieme al socio francese Suez (23%) spingevano per un cambio di passo per risolvere l'emergenza della spazzatura. Il futuro ad di Acea conosce bene sia il mondo delle infrastrutture che le dinamiche della finanza. Insomma ai soci forti è parso che ci volesse proprio un Palermo per ripulire le strade di Roma.