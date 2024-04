29 apr 2024 18:21

PER PAPPARSI TAIWAN, XI JINPING USA LA STRATEGIA DELLA “RANA BOLLITA” - IL PRESIDENTE CINESE STAREBBE INCREMENTANDO LA PRESSIONE SULL'ISOLA A POCO A POCO, CON AZIONI CHE NON COSTITUISCONO UN “CASUS BELLI”, PER NON SUSCITARE UNA RISPOSTA MILITARE DI TAIPEI E DEGLI STATI UNITI - IL PIANO PRENDE IL NOME DALL’ANEDDOTO SECONDO CUI, CUOCENDO A FUOCO LENTO UNA RANA (TAIWAN), QUESTA NON SE NE ACCORGE FINO A QUANDO NON È BOLLITA...