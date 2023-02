IL PARADOSSO DI MELONI & FRIENDS: PER PAURA DI ESSERE TRADITI NON VOGLIONO ESSERE AIUTATI - E’ LA TEORIA DEL “VUOTO IDEALE” DI FAZZOLARI: OGNI COLLABORATORE DEI MINISTRI È UNA POSSIBILE TALPA, OGNI GIORNALISTA CRITICO È UN EMISSARIO DEI “POTERI FORTI”, OGNI ARTICOLO SEVERO CONTRO IL GOVERNO È LA PROVA DI “UNA MISSIONE” PER DISTRUGGERE L’ESECUTIVO - L'OBIETTIVO DI FAZZOLARI: ACCOMPAGNARE ALLA PORTA IL SEGRETARIO GENERALE DI PALAZZO CHIGI CARLO DEODATO E IL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO...

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

fazzolari meloni

Per paura di essere traditi non vogliono essere aiutati. Il governo Meloni ha una teoria e un teorico. E’ la teoria del “vuoto ideale” e il suo teorico è Giovanbattista Fazzolari, […] che Giorgia Meloni e la sua segretaria particolare, Patrizia Scurti, chiamano il “genio”. Secondo questa teoria ogni collaboratore dei ministri è una possibile talpa, ogni giornalista critico è un emissario dei “poteri forti”, ogni articolo severo contro il governo è la prova di “una missione” per distruggere l’esecutivo. Nel mondo secondo volontà e rappresentazione di Fazzolari ogni multinazionale che vuole essere ricevuta può celare un piano diabolico, una possibile infiltrazione, ogni manager può nascondere un “faccendiere”.

CARLO DEODATO

Dopo cento giorni di governo quella che era una giustissima prudenza si sta trasformando in paranoia. […] A Palazzo Chigi si parla adesso della strategia “reshuffle” di Fazzolari. Significa “rimpasto” di figure. Sono quelle di Carlo Deodato, segretario generale, e Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza. […]

Meloni di chi si fida eccetto Fazzolari? […] Le due figure che sono il “contropotere” di Fazzolari sono Deodato e Mantovano e hanno una storia personale che precede questo governo. E’ una storia diversa da quella di Fazzolari. […] La sua teoria del “vuoto ideale” è stata presa come catechismo. Il “genio” rimane dell’idea che chi appartiene a un’altra famiglia politica difficilmente potrà essere fidato.

giovanbattista fazzolari giorgia meloni al senato

[…] In alcuni casi si preferisce non occupare le caselle piuttosto che decidere. Ci sono caselle vuote in ogni ministero […] La stessa premier ha una squadra di consiglieri esilissima. A eccezione dei due consiglieri, diplomatico e militare (scelte quasi dovute), la premier ha nominato Renato Loiero come consigliere economico, Francesco Maria Petricone come consigliere parlamentare e quello giuridico (Francesco Saverio Marini).

[…] Al momento le vere angosce provengono dal partito della premier. Si sono accentuate perché sta mancando a Meloni il vero arbitro di partito, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. In FdI spiegano che “c’è una guerra in corso tra Lollobrigida e Fabio Rampelli”.

alfredo mantovano giorgia meloni

[…] Il governo Meloni rischia di creare il vuoto reale. Il 25 gennaio è andata via l’economista Fabrizia Lapecorella. Era stata chiamata per dirigere il dipartimento delle politiche europee da Fitto. E’ un ruolo fondamentale. Lapecorella è stata nominata vicesegretaria generale dell’Ocse. Il ruolo lasciato in Italia è al momento scoperto.

Meloni ha un sostituto? Il capo di gabinetto della premier, Gaetano Caputi, è un altro che viene sorvegliato perché ha una “macchia”. Ha lavorato nello scorso governo con il ministro della Lega, Massimo Garavaglia. Alla prova del potere la premier è arrivata pronta? […] Fantasmi, complotti: “Chi vi paga?”.

GIORGIA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA - LA RUSSA - MELONI ALLA FESTA PER I DIECI ANNI DI FRATELLI D ITALIA