9 nov 2022 18:21

PAROLE, PAROLE, PAROLE - SALVINI E ZAIA SI INCONTRANO PER DISCUTERE DI INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI E, IGNORANDO LE CANNONATE SPARATE CONTRO SALVINI DALL'EURODEPUTATO VENETO ANTONINO DA RE E DA MARONI, HANNO ANNUNCIATO UN MEGA PROGETTO AUTOSTRADALE IN VENETO MA TUTTI SANNO CHE E' ARIA FRITTA: ANAS, SOCIO AL 50% CON LA REGIONE VENETO IN CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE, È IN SERISSIME DIFFICOLTÀ TANTO DA PROSPETTARE ENTRO DICEMBRE L'ENNESIMO CAMBIO DI AD...