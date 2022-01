24 gen 2022 12:01

PER I PARTITI SARÀ DURA FARE LA “CONTA” DEI VOTI: IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO, DURANTE LO SPOGLIO DELLE SCHEDE PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, LEGGERÀ SOLTANTO IL COGNOME DEL VOTATO SE SARÀ INEQUIVOCABILE – LEGGERÀ NOME E COGNOME SOLO SE SARANNO ENTRAMBI RIPORTATI NELLA SCHEDA E SE LEGGENDO SOLO IL COGNOME NON SI CAPISCA L’ATTRIBUZIONE DELLA PREFERENZA