PATTI CHIARA, AMICIZIA LUNGA - LA APPENDINO RIVELA: “DI MAIO MI AVEVA PROPOSTO DI ENTRARE NELLA SQUADRA DI GOVERNO, SONO STATA MOLTO SORPRESA, POI HO CONDIVISO CON LUI ALCUNE RIFLESSIONI E QUINDI COME SI DICE IN PIEMONTE ‘BOGIA NEN’ - INTANTO A ROMA È ARRIVATA LA SUA ASSESSORA PAOLA PISANO. MA PERCHÉ CHIARETTA VUOTA IL SACCO?

Governo, Appendino: Di Maio mi ha proposto di entrare, scelto di restare sindaco

(LaPresse) - "Luigi mi aveva proposto di entrare nella squadra di governo, sono stata molto sorpresa, poi ho condiviso con lui alcune riflessioni, la prima è che il sindaco è sindaco e rimane in trincea, e quindi bisogna assolutamente portare a termine il proprio mandato".

Così la sindaca di Torino Chiara Appendino a 'Centocittà' su Rai Radio1, parlando del capo politico M5S Luigi Di Maio e del nuovo governo. "La seconda è che comunque ho dei progetti da portare a termine, sono stata eletta per fare il sindaco e quindi, come si dice in Piemonte, 'bogia nen', che non significa stare fermi ma che non si lascia il posto. Sono orgogliosa di essere sindaco", aggiunge.

