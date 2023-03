IL PATTO DEL BISCIONE – LA CACCIATA DEL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, CATTANEO, E L’ISOLAMENTO DELLA RONZULLI, ORMAI DEMANSIONATA DAL DUPLEX FASCINA-MARINA, È PARTE DI UN ACCORDO PIÙ AMPIO TRA BERLUSCONI-TAJANI E MELONI. AL VECCHIO SILVIO SAREBBERO STATE DATE GARANZIE PERSONALI (I PROCESSI) E SULLE NOMINE (UN RUOLO PER SCARONI). LA LINEA PIÙ GOVERNATIVA GIOVA ANCHE A MEDIASET. E POI C’È LA PARTITA DELLE EUROPEE: L’ALLEANZA PPE-CONSERVATORI – L’ALA CRITICA VERSO LA DUCETTA MINACCIA LA SCISSIONE

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI - 2008

Una prospettiva politica comune, certo. Ma anche nomine, interessi economici e giudiziari. Ecco cosa c’è dietro il patto segreto fra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che ha portato […] al ribaltone interno a Forza Italia. Cioè al ridimensionamento dei “custodi” della linea critica nei confronti del governo – i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo […].

Difficile che si arrivi a un partito unico. Ma la scelta fatta da chi ha orchestrato la manovra, fra gli azzurri, è quello di rinunciare a una buona fetta di autonomia per assicurare alla creatura di Berlusconi […] un futuro sotto l’ombrello di FdI. Più comodo politicamente e più conveniente per l’impero Mediaset.

BERLUSCONI INAUGURA LA SEDE DI FORZA ITALIA A MILANO CON LICIA RONZULLI E ALESSANDRO CATTANEO

L’orizzonte […] sono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Si punterà a un’alleanza fra il Ppe (partito cui fa capo Forza Italia) e i Conservatori di Giorgia Meloni, per ribaltare gli attuali assetti della commissione e mettere ai margini i socialisti. […]

Sullo sfondo, però, ci sono questione più concrete, che afferiscono agli interessi di Berlusconi e della sua famiglia: la svolta […] è avvenuta il 13 febbraio, con la revoca della costituzione di parte civile del governo nel processo Ruby Ter (precedente all’assoluzione di Berlusconi). […] un mese dopo, ecco il ritiro della costituzione di parte civili pure nel procedimento di Bari (caso escort-Tarantini). E altre garanzie personali […] sarebbero state date all’ex premier. […]

silvio berlusconi bacia marta fascina durante il discorso di giorgia meloni

Nell’accordo c’è spazio anche per alcune nomine nelle partecipate di Stato gradite a Berlusconi: in primis quella di Paolo Scaroni […], destinato ad avere un ruolo nella stessa Enel o in Leonardo. Il tutto in un quadro di malessere silente, fra i parlamentari della cosiddetta “corrente Ronzulli” che […] danno per fisiologico l’allontanamento da un partito che considerano “finito”. Sono almeno una quindicina. […] Le sirene non mancano: fra le numerose telefonate giunte a Licia Ronzulli dopo la rivoluzione interna, c’è quella di Matteo Renzi […]. […]

giorgia meloni antonio tajani alla camera berlusconi meloni salvini alle consultazioni berlusconi cattaneo ronzulli al quirinale VIGNETTA GIANNELLI - GIORGIA MELONI E SILVIO BERLUSCONI giorgia meloni silvio berlusconi GIORGIA MELONI SILVIO BERLUSCONI silvio berlusconi e matteo salvini si guardano mentre giorgia meloni parla di unanimita' nella coalizione meloni berlusconi salvini al quirinale berlusconi meloni salvini al quirinale SILVIO BERLUSCONI E GIORGIA MELONI NEL 2011