PATTO GENTILONI – PURE L’EX PREMIER SI INSCATOLA CON LE SARDINE: “MI È PIACIUTO MOLTISSIMO IL MODO IN CUI È STATA PRESENTATA QUESTA OFFERTA IMPOPULISTA. NON È IL SOLITO PRESIDIO GUERRESCO CONTRO SALVINI” – L’INTERVENTO ALLA FESTA DEL QUOTIDIANO "IL FOGLIO” DEL COMMISSARIO EUROPEO (ANCORA NON IN CARICA): “SALVINI DICE CHE CHI AVALLA LA RIFORMA DEL MES È UN TRADITORE? SI STA AUTODENUNCIANDO”

PAOLO GENTILONI

Sardine, Gentiloni: Grido contro populismo sobrio e intelligente

(LaPresse) - "Mi è piaciuto moltissimo per il modo in cui i promotori dell'iniziativa" delle sardine "l'hanno presentata, una offerta impopulista: se andate a vedere le prime motivazioni, erano contro il populismo, la degenerazione della politica e contro forme di odio e estremismo, non il solito presidio guerresco contro Salvini. Abbiamo visto un appello a una politica più responsabile e un grido d'allarme contro il populismo con sobrietà e intelligenza. Che le sardine si conservino sardine". Lo ha detto Paolo Gentiloni, ex premier e dal prossimo 1 dicembre commissario europeo per gli Affari economici e monetari, intervenendo, questa mattina a Firenze, alla 'Festa Fogliante'.

manifestazione delle sardine a modena 6

Ue, Gentiloni: Lavorerò su green deal e coordinamento politiche fiscali e di bilancio

mattia santori leader delle sardine

Firenze, 23 nov. (LaPresse) - "Gli obiettivi che mi pongo sono due: trasformare lo slogan del green deal in una vera transizione politica a livello europeo" e "arrivare a un coordinamento delle politiche fiscali e di bilancio che oggi non c'è in Ue, e per questo serve un immenso lavoro politico per evitare che le divisioni si consolidino e diventino irreversibili". Lo ha detto Paolo Gentiloni, ex premier e dal prossimo 1 dicembre commissario europeo per gli Afffari economici e monetari, intervenendo, questa mattina a Firenze, alla 'Festa Fogliante'.

PAOLO GENTILONI URSULA VON DER LEYEN

Ue, Gentiloni: E' unico player globale, migliorare capacità d'incidere

meccanismo europeo di stabilita' 2

Firenze, 23 nov. (LaPresse) - "L'Europa è l'unico player globale che può andare nella direzione dei valori che abbiamo". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici e monetari dal prossimo 1 dicembre, parlando a Firenze alla festa del Foglio. "Questo player - ha concluso Gentiloni - bisogna influenzarlo, per migliorare la sua capacità d'incidere".

manifestazione delle sardine a modena 5 mattia santori ad agora' meccanismo europeo di stabilita' 3 manifestazione delle sardine a modena 10