IL PD NON APRE I PORTI MA APRE LE BRACCIA VERSO I 5 STELLE. PER ORA RICEVE UN DUE DI PICCHE - DOPO FRANCESCHINI, PURE ZINGARETTI ''APRE UN PROCESSO'' PER ALLEARSI COI GRILLINI ALLE REGIONALI. DAI 5 STELLE ARRIVA UN ''NO'', MA DOPO QUEST'ESTATE HANNO QUALCHE VALORE QUESTI RIFIUTI SCHIFATI? - ORFINI: ''UN CONTO È L'ACCORDO TRA FORZE ALTERNATIVE DI FRONTE A UN'EMERGENZA DEMOCRATICA. UN CONTO È PENSARE SIANO UNA COSTOLA DELLA SINISTRA. NON LO SONO''. NO, PERÒ LO ERA LA LEGA QUANDO ORFINI ERA SOTTO IL BAFFO DI D'ALEMA…

Nicola Zingaretti Luigi Di Maio Giuseppe Conte

ZINGARETTI, M5S? PROVIAMO AD APRIRE NELLE REGIONI

(ANSA) - "L'idea di Franceschini è corretta. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l'Italia, perché non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?". Così, a margine di una iniziativa della Regione Lazio a Roma, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Ho sempre creduto nella necessità di aprire con coraggio una nuova stagione e questo può essere un capitolo importante - ha aggiunto Zingaretti- per cambiare e migliorare la vita delle persone".

REGIONALI: M5S, NESSUNA ALLEANZA COL PD

(ANSA) - Il tema delle alleanze alle regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali. Le priorità per il MoVimento sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare in tempi celeri a favore dei cittadini. Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani e non servono a far crescere il Paese. Rimaniamo concentrati sulle cose concrete come il taglio dei parlamentari e l'abbassamento delle tasse. Lo sottolineano fonti del M5s.

