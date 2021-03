17 mar 2021 16:30

IL PD SI E’ACCORTO CHE QUELLA DI GUALTIERI E’ UNA CANDIDATURA LOFFIA – A FORZARE PER IMPORRE L’EX MINISTRO COME FRONTRUNNER PER IL CAMPIDOGLIO C’E’ RIMASTO IL PD ROMANO TELEGUIDATO DAL DUPLEX DISASTRO BETTINI-ZINGARETTI. ENRICO LETTA FRENA: "NO A FUGHE IN AVANTI SU ROMA, SI DECIDE AD APRILE". GRILLO NON MOLLA LA RAGGI: “MASSIMO SOSTEGNO ALLA NOSTRA GUERRIERA”. CON CALENDA IN CAMPO, IL PD SE NON AZZECCA IL CANDIDATO RISCHIA DI NON ARRIVARE NEANCHE AL BALLOTTAGGIO. SICURI CHE NON SIA UNA MOSSA VOLUTA PER POI CONVERGERE SU VIRGY AL SECONDO TURNO?