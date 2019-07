22 lug 2019 09:10

NEL PD SOTTOTRACCIA SI COMINCIA A PENSARE ALLE CANDIDATURE PER LA REGIONE LAZIO E IL COMUNE DI ROMA: PER ORA IN POLE POSITION CI SONO ENRICO GASBARRA, MONICA CIRINNÀ (MOGLIE DI ESTERINO MONTINO) E MICHELA DE BIASE (MOGLIE DI DARIO FRANCESCHINI) - IL “GIGLIO MAGICO” RENZIANO AI TITOLI DI CODA: IN CASO DI ELEZIONI ANTICIPATE PER LORO SAREBBE GAME OVER...