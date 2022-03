4 mar 2022 10:37

E PENSARE CHE PUTIN NON VOLEVA NEANCHE FARE POLITICA - NELL'ESTATE 1999, CON ELTSIN ANCORA AL POTERE, IL MILIARDARIO BORIS BEREZOVSKIJ ANDO’ DA “MAD VLAD” PER CONVINCERLO A ENTRARE IN POLITICA - GRAMELLINI: “PUTIN OPPOSE RESISTENZA. SOSTENNE DI NON SENTIRSI ALL'ALTEZZA E DI NON AVERE AMBIZIONI DI QUEL GENERE. BEREZOVSKIJ RIUNÌ LA CUPOLA DEGLI OLIGARCHI, ANNUNCIANDO LORO CHE AVEVA TROVATO L'UOMO GIUSTO. UN MEDIOCRE SENZA PERSONALITÀ: ‘VEDRETE, CI VERRÀ A MANGIARE IN MANO’. UN ANNO E MEZZO DOPO, ELTSIN ERA IN PENSIONE E BEREZOVSKIJ IN ESILIO…”