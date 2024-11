PENSIONATO BIDEN, ABBIAMO UN NUOVO GAFFEUR! - OCCHI SUL CELLULARE, SALUTI SENZA ALZARSI, BRACCIA INCROCIATE DURANTE LA CERIMONIA DI BENVENUTO: IN GIAPPONE TV E MEDIA SI SCAGLIANO CONTRO IL PREMIER SHIGERU ISHIBA PER LA “MANCANZA DI BUONE MANIERE” MOSTRATA ALLA RIUNIONE DELL’APEC IN PERÙ: “E’ UN MALEDUCATO”, “I SUOI ATTEGGIAMENTI SONO IMPENSABILI PER UN ADULTO” - LA SETTIMANA SCORSA IL PREMIER SI ERA PURE APPISOLATO BREVEMENTE IN PARLAMENTO… - IL VIDEO COL COSTUME DI "DRAGON BALL"

Gianluca Modolo per "la Repubblica" - Estratti

SHIGERU ISHIBA

«Maleducato». Il premier che non si alza in piedi quando gli altri leader vanno a salutarlo. Il premier che guarda con le braccia conserte un ballo alla cerimonia di benvenuto.

Il premier che arriva in ritardo alla foto di gruppo. Se dal punto di vista della geopolitica il summit dell’Apec in Perù della settimana scorsa sia stato fruttuoso o meno per il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba lo si capirà in seguito.

Di certo, la sua trasferta in America Latina è stata un campionario di «mancanza di buone maniere».

«Imbarazzante» uno dei commenti online di cittadini giapponesi scatenati nel criticare il neo-premier, come riporta l’agenzia Kyodo.

Il filmato trasmesso dai media mostra Ishiba ad una riunione dell’Apec che controlla il suo smartphone seduto sulla sua sedia, mentre i leader, tra cui il canadese Justin Trudeau e il malese Anwar Ibrahim, si avvicinano per salutarlo. Ishiba alza lo sguardo dal telefonino, stringe le mani, ma non si alza.

SHIGERU ISHIBA

«È un atteggiamento impensabile per un adulto», un altro dei commenti. Pure la “padrona di casa”, la peruviana Dina Boluarte, ha ricevuto lo stesso trattamento.

«Il primo ministro è stato anche accusato di maleducazione dopo che altri filmati lo hanno ripreso mentre guardava con le braccia incrociate un ballo durante la cerimonia di benvenuto al vertice», continua la stampa giapponese.

shigeru ishiba

In Perù, poi, Ishiba ha saltato pure la foto di gruppo. «Per ragioni non chiare, il primo ministro ha deciso di rendere omaggio alla tomba dell’ex presidente peruviano, Alberto Fujimori (di origini giapponesi, ndr). Il suo mancato arrivo per la foto di famiglia è stato poi imputato al traffico», scrive il Japan Times . «La buona notizia è che Ishiba è riuscito a partecipare alla foto di famiglia al G20 di Rio de Janeiro, anche se l’espressione annoiata del suo volto era in contrasto con i visi sorridenti degli altri leader», continua il giornale. Che sottolinea come Ishiba non sia stato capace di farsi ricevere nemmeno per una breve visita privata da Donald Trump. L’editoriale conclude:

Shigeru Ishiba Shinzo Abe Shigeru Ishiba