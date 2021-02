13 feb 2021 13:38

LA PENSIONE NON PIACE A CHI CE L'HA - ANTONIO BASSOLINO SI CANDIDA A SINDACO DI NAPOLI: “SENTO IL DOVERE DI METTERMI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ: SIAMO DENTRO UNA CRISI SENZA PRECEDENTI. SI APRE UNA FASE NUOVA PER IL PAESE E A NAPOLI SERVE UNA SVOLTA, IN PRIMO LUOGO SUL PIANO ECONOMICO-SOCIALE E CIVILE”