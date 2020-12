8 dic 2020 08:21

PERCHÉ LAMORGESE HA PARTECIPATO AL CDM SE ASPETTAVA L’ESITO DEL TAMPONE? - MATTEO SALVINI ATTACK: “UNA VOLTA GUARITA, CHE È LA COSA PIÙ IMPORTANTE, BISOGNERÀ CHIARIRE SE SIA VERO CHE ABBIA DISUBBIDITO ALLE DISPOSIZIONI DEL SUO STESSO GOVERNO” - “IL MINISTRO CHE CONTROLLA E MULTA GLI ITALIANI CHE NON RISPETTANO LE REGOLE, NON PUÒ ESSERE LA PRIMA A NON RISPETTARLE: IN QUESTO CASO LE DIMISSIONI SAREBBERO DOVUTE…”