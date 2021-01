FINCHE C’E’ VIRUS, NON C’E’ SPERANZA: “LA SECONDA ONDATA NON È MAI FINITA. PER ALCUNI MESI SARÀ ANCORA DURA. IL TERZO PICCO? PROBABILMENTE ARRIVERÀ”- IL MINISTRO DELLA SALUTE INVITA A NON ABBASSARE LA GUARDIA E CITA LA MERKEL: "SE HA DETTO AI TEDESCHI CHE I PROSSIMI TRE MESI SARANNO I PIÙ DIFFICILI NON LO HA FATTO CERTO PER SPAVENTARLI” – IL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 16 GENNAIO: LE RESTRIZIONI PER RISTORANTI, PALESTRE, SPOSTAMENTI. STRETTA IN LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA, CALABRIA E SICILIA CHE ENTRANO IN FASCIA ARANCIONE.