24 giu 2024 13:36

LA PERFETTA VENDETTA DI UN GESUITA – BERGOGLIO “PROMUOVE” GEORG GAENSWEIN, MA LO SPEDISCE NEL PROFONDO E FREDDO NORD: L’EX SEGRETARIO DI RATZINGER DIVENTERÀ NUNZIO APOSTOLICO IN LITUANIA, ESTONIA E LETTONIA – DOPO IL MEA CULPA DEL MONSIGNORE, PAPA FRANCESCO L’HA PERDONATO PER LE SVELENATE SEGUITE ALLA MORTE DI BENEDETTO XVI. MA SE L’È VOLUTO COMUNQUE TOGLIERE DI MEZZO, MANDANDOLO LONTANO DA ROMA (NON SI SA MAI…) E IN UNA SEDE CONSIDERATA DI "SECONDA CLASSE" NEL SISTEMA DIPLOMATICO VATICANO...