Le polemiche legate al caso Cospito sono l’ennesima dimostrazione di come il potere ubriachi, generando ansie da prestazione che si traducono, nella migliore delle ipotesi, in clamorose figuracce. In tre mesi di governo, i rinculi del governo Meloni non si contano: dal Pos alle accise.

L’uscita demenziale di Giovanni Donzelli, che non solo ha accusato il Pd di “stare con i terroristi”, ma ha divulgato informazioni secretate, è una pessima bega per Giorgia Meloni.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella sua informativa alla Camera, ha provato a suo modo a chiudere la querelle, ribadendo che il terrorista anarchico rimarrà al 41 bis, “perché ha collegamenti con l’esterno”, salvo poi ammettere che “il ministro non può pronunciarsi prima di aver acquisito i pareri delle autorità giudiziarie competenti”.

Nordio ha però anche voluto tirare una frecciatina ai coinquilini Donzelli e Delmastro: “Tutti gli atti sui detenuti al 41 bis sono di natura sensibile”, smentendo di fatto le traballanti difese dei due Fratellini d’italia.

Delmastro infatti ha sostenuto a più riprese che le conversazioni citate da Donzelli in aula non fossero riservate, ma che si trovavano all’interno di “una relazione del Dap”, e che le avrebbe riferite anche ad altri parlamentari che gliele avessero chieste.

Ma non è vero. Come hanno scritto Antonella Mascali e Giacomo Salvini sul “Fatto quotidiano” di oggi citando fonti di Via Arenula, Donzelli “non poteva” avere accesso a quei documenti.

Un parlamentare può chiedere di visionare le relazioni del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap), ma solo dopo una richiesta formale di accesso agli atti. Ma anche in quel caso non possono divulgarli.

Per uscire dall’impasse, nonostante il tentativo di Fratelli d’Italia di gettare acqua sul fuoco, Donzelli, nonostante le smentite formali, dovrebbe dimettersi da vicepresidente del Copasir, organo parlamentare che esercita il controlla sui servizi segreti, per rimediare alla mega-cazzata.

Non va meglio ad Andrea Delmastro Delle Vedove. Lo stesso ministro Nordio avrebbe già ventilato stamattina l’ipotesi delle dimissioni del sottosegretario come "pezza" sul buco. Per l’ex magistrato, sarebbe un doppio colpo: da un lato puo' chiudere la grana Cospito con un "colpevole". Dall’altro, ne approfitterebbe per togliersi dai piedi la "guardia" che Giorgia Meloni gli ha messo alle calcagna per controllarlo.

E la Ducetta che fa? Per ora, cerca di traccheggiare, per evitare altri inciampi prima delle regionali: il suo obiettivo è congelare la polemica lasciando che si spenga da sola per non agitare ulteriormente le acque.

Ma l’uscita di Donzelli, uno degli uomini a lei più fedeli, la mette in forte, fortissimo imbarazzo, anche perché qualcuno ha maliziosamente ipotizzato che fosse informata delle dichiarazioni che avrebbe poi rilasciato il deputato di Fratelli d'Italia. Donzelli l'ha tenuta fuori dalla polemica ma ci ha tenuto a precisare: “La mia linea è quella del partito”...

NORDIO: 'INESISTENTE LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL 41BIS'

Alfredo Cospito è al 41 bis sulla base di un'istruttoria da cui è emerso che "il detenuto ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione".

Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella sua informativa alla Camera sul caso di Alfredo Cospito. "La posizione giuridica del detenuto Cospito è complessa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riferendo alla Camera sul caso dell'anarchico al 41 bis e ricordando che è necessario il parere dell'autorità giudiziaria per la revoca del 41bis. Sul 41 bis di Cospito "è opinione prevalente che il ministro non possa pronunciarsi prima di aver acquisito i pareri delle autorità giudiziarie competenti". Ha detto il ministro. "Il Pg di Torino ci ha fatto sapere telefonicamente che non è in grado oggi di inviarci il suo parere ma domani, per cui io oggi non sono in grado di rispondere al quesito" sulla richiesta di revoca del 41bis avanzata al ministero dalla difesa di Alfredo Cospito, ha detto il ministro. Il ministero attende infatti i pareri del pm procedente nel merito contro Cospito e della Dna.

Mai messo in discussione l'istituto del 41 bis. Ha detto il ministro Nordio. "La possibilità di mutare questa normativa è inesistente". [...] "Tutti gli atti riferibili a detenuti in 41 bis sono per loro natura sensibili. Ragion per cui a fini di un'ostensione occorre una preventiva verifica". ha aggiunto Nordio. "Baaaah!". Lo hanno urlato nell'Aula della Camera in coro i deputati del centro-sinistra alla fine della informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio, manifestando disappunto per il fatto di non aver avuto le risposte che si attendevano.

'DELMASTRO: 'MAI SVELATO SEGRETI' MA L'OPPOSIZIONE INCALZA: 'DIMISSIONI'

E' il momento della difesa per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e parlamentare di FdI, per il quale le opposizioni hanno chiesto le dimissioni a seguito delle dichiarazioni del suo collega di partito e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, in merito ad una visita di una delegazione del Pd nel carcere di Sassari dove era detenuto in regime di 41 bis l'anarchico Alfredo Cospito.

Delmastro afferma che le informazioni riferite a Donzelli "non erano secretate" ed erano all'interno di "una relazione del Dap". "Non ho dato documenti, Donzelli mi ha fatto delle domande e gli ho risposto, non penso ci sia inopportunità, lo faccio tutti i giorni con tutti i deputati", ha aggiunto. La Procura ha aperto un fascicolo?" È così perché qualcuno ha detto che erano intercettazioni e captazioni ambientali. Mi sentiranno e si chiuderà il fascicolo".

"Anche Mulè è caduto nella trappola culturale della sinistra - ha aggiunto rispondendo a una domanda sulle critiche del deputato di Forza Italia - quella è una relazione del Dap, che viene fatta al governo per fare le scelte più opportune. Non è un'intercettazione o una captazione". "Se mi avesse fatto le stesse domande Giachetti o qualunque deputato, avrei risposto le stesse cose a lui, se avessi avuto un question time sarei stato tenuto a dirle anche in maniera più articolata. Perché l'alternativa era dire 'no, non ci sono emergenze', e avrei mentito. L'altra alternativa era dire 'non so', e avrei omesso. Io non mento e non ometto". "Era un'informativa del Dap che riguardava l'osservazione in carcere, né intercettazioni, né captazioni, tanto meno un'inchiesta", ha sottolineato aggiungendo che non ha avuto, o avrà un confronto con la premier Giorgia Meloni. [...]

