PETE NO STOP - IL 37ENNE BUTTIGIEG BALZA NEI SONDAGGI E DIVENTA PRIMO IN IOWA (25%), SUPERANDO WARREN, BIDEN E SANDERS. È LUI LA NUOVA STELLA DA TENERE D'OCCHIO? SÌ E NO: TRA I NERI IL SUO CONSENSO È UN DISASTRO. E NON SOLO PERCHÉ È GAY (GLI AFROAMERICANI SONO POCO LGBT-FRIENDLY): DA SINDACO DI SOUTH BEND (100MILA ABITANTI) HA FATTO INCAZZARE LA COMUNITÀ. PROPRIO COME BLOOMBERG - E OCCHIO: SENZA I NERI, È DIFFICILE VINCERE LE PRIMARIE (E POI LE ELEZIONI)

1. BUTTIGIEG FATICA A RACCOGLIERE CONSENSI TRA I NERI

DAGONEWS - I sondaggi in Iowa – dove si svolgerà il primo caucus democratico il 3 febbraio 2020 – danno Pete Buttigieg, sindaco 37 di South Bend (Indiana), in testa nei sondaggi. È nata una nuova stella? Sì e no: in South Carolina, il quarto Stato a votare (29 febbraio) i suoi consensi sono un disastro. E non solo perché è gay (la comunità afroamericana, soprattutto sopra i 50 anni, è meno lgbt-friendly di quella bianca): da sindaco ha messo in atto politiche che non sono piaciute alla comunità, e che sono emerse nella campagna per la nomination dopo che la polizia di South Bend ha ucciso un afro-americano lo scorso giugno.

Il tasso di criminalità violenta è il doppio rispetto alla media delle cittadine di taglia simile. E il numero di persone uccise da armi da fuoco ha raddoppiato rispetto all'anno scorso. Buttigieg fu anche criticato per aver cacciato il primo capo della polizia nero della città, che aveva portato avanti una campagna per denunciare e rimuovere agenti bianchi e razzisti.

Insomma, il moderato ''Mayor Pete'', il più religioso tra i candidati (cosa che invece piace alla comunità afro), veterano dell'Afghanistan, ha qualche problemino in una delle constituency chiave per vincere le primarie democratiche (e anche le elezioni). Esattamente come il ben più maturo e ricco Bloomberg…

2 - BUTTIGIEG VOLA IN IOWA E DIVENTA LA SORPRESA NELLA SFIDA FRA I LIBERAL

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

L' outsider Pete Buttigieg balza in testa ai sondaggi tra i candidati presidenziali democratici in Iowa, mentre i repubblicani perdono le elezioni per il governatore della Louisiana, dando un altro dispiacere al presidente Trump sullo sfondo dell' inchiesta per l' impeachment.

Secondo un rilevamento fatto dal Des Moines Register in collaborazione con la Cnn, il giovane sindaco di South Bend ha guadagnato ben 16 punti nello Stato del primo caucus, salendo al 25% delle preferenze. Warren, Biden e Sanders combattono per il secondo posto, ma sono molto indietro, la prima al 16% e gli altri due al 15%.

A livello nazionale Biden continua a guidare il gruppo, ma se il 3 febbraio l' ex veterano dell' Afghanistan facesse la sorpresa di vincere il voto inaugurale delle primarie, potrebbe avviare un effetto a valanga come quello che nel 2008 aveva portato Obama alla Casa Bianca. L' impresa sarebbe senza precedenti, per un gay dichiarato e sposato, ma è pur vero che viviamo in un' epoca senza precedenti, e Buttigieg è un moderato capace di parlare alle persone desiderose di stabilità, buon senso, e pari opportunità per tutti.

Alle sue spalle, per conquistare lo stesso tipo di elettorato, si muove Michael Bloomberg. Ieri è andato a parlare al Christian Cultural Center, una grande chiesa frequentata soprattutto dai neri a Brooklyn, per chiedere scusa dello "stop and frisk", cioè la strategia usata dalla polizia quando lui era sindaco di New York giudicata discriminatoria dagli afro americani.

Così sta tentando di recuperare il loro consenso, mentre ha staccato un assegno da 100 milioni di dollari per lanciare una campagna pubblicitaria contro la rielezione di Trump negli Stati chiave come Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona. Il presidente ha fatto una visita medica non programmata al Walter Reed Hospital, presentata come l' anticipo del check up annuale, e ha ricevuto una nuova delusione dalla Louisiana, dove il governatore democratico Edwards è stato confermato.

Donald aveva fatto un' intensa campagna a favore del candidato repubblicano, visitando lo stato due volte nelle ultime due settimane, e aveva presentato questo voto anche come un referendum sull' impeachement. Il suo nome non era sulla scheda, e quindi non bisogna trarre troppe conclusioni dal risultato. Il segnale però non è incoraggiante, e dopo le recenti vittorie dei democratici in Virginia e Kentucky, segnala che una certa resistenza a Trump sta emergendo anche al sud, finora territorio di conquista incontestato per i repubblicani.

L'impeachment intanto prosegue. Jennifer Williams, consigliera del vice presidente Pence che aveva ascoltato la telefonata del 25 luglio scorso fra Donald e il leader ucraino Zelensky, ha testimoniato di averla trovata «inusuale e inappropriata». Il funzionario della Casa Bianca Morrison ha detto che l' ambasciatore presso la Ue Sondland prendeva ordini dal presidente, quando aveva chiesto a Kiev di indagare sui Biden.

